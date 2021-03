Franklin Barreto está fuera de acción por inflamación en el codo

Loading...

Hace una semana, Franklin Barreto lucía como el favorito para asegurar el rol de utility de los Angelinos de Los Ángeles, gracias a una sólida pretemporada que le ayudaba a sobresalir entre los candidatos a ese puesto disponible en el roster de 26 californianos.

Pero esa posibilidad se esfumó tras ser diagnosticado con una inflamación en el codo derecho que le obligará a estar fuera de acción entre cuatro y seis meses, de acuerdo con un reporte de MLB.com. Barreto exhibía una línea ofensiva de .350/.409 /.650 en 20 turnos, repartidos en 14 encuentros en la Liga del Cactus antes de reportar la dolencia al equipo el viernes por la tarde.

"Simplemente, sucedió y nadie vio nada; simplemente, lo informó después del partido", explicó el mánager Joe Maddon. "Es una lástima porque lo ha hecho realmente bien".

El incidente le abre la posibilidad de quedarse con las funciones de utilidad en el terreno a Luis Rengifo, que también atraviesa por una buena primavera (.304/.433/.478, en 16 partidos) y forma parte del roster de 40; además del estadounidense José Rojas, que asiste a los entrenamientos como invitado.

No obstante, Maddon advirtió que todavía no ha tomado una decisión al respecto. "Quiero decir, hay menos competencia", acotó Maddon. "Siempre habrá esa consideración, pero eso no se ha determinado".

Barreto se unió a Los Ángeles a finales de agosto del año pasado en el cambio que envió a Tommy La Stella a los Atléticos de Oakland, pero apenas logró actuar en seis juegos con su nuevo equipo tras lesionarse el hombro izquierdo, lo que le obligó a ir al quirófano y poner fin a su campaña. Barreto no tiene opciones para ser enviado a Ligas Menores.

AVN