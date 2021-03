Wijnaldum, sobre el Barcelona: "No tengo noticias todavía"

Loading...

El centrocampista del Liverpool Georginio Wijnaldum negó este martes haber llegado a un acuerdo para fichar por el Barcelona para la próxima temporada.

“Siempre se va a hablar sobre esas cosas y sobre mi futuro, pero como he dicho en otras ocasiones, no tengo noticias todavía”, dijo el futbolista a la cadena de televisión neerlandesa NOS.



Wijnaldum, que se encuentra concentrado con la selección de Países Bajos para los partidos clasificatorios para el Mundial de Catar 2022, dijo que ha leído las informaciones que lo vinculan con el club español.



“Se dice eso en los medios, pero yo no tengo noticias. Cuando las haya hablaré sobre ellas, pero no hay noticias. Ahora estoy aquí para hablar de los partidos contra Turquía, Letonia y Gibraltar”, respondió.



El centrocampista, de 30 años, termina contrato a final de temporada con el Liverpool y de momento no ha renovado. Según el periódico inglés “The Sunday Times”, el Barcelona ha llegado a un preacuerdo con él para incorporarlo a su plantilla este verano.

EFE