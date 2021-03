Son ya 16 años sin su presencia física pero su espíritu de trabajo, de innovación y sus enseñanzas siguen vigentes, porque fue un hombre cabal, ciudadano ejemplo de las nuevas generaciones, que influyó en la vida social, empresarial, económica y urbana de Aragua.

Fue fundador del diario el siglo, un medio de comunicación impreso y digital que piensa en sus lectores y en ofrecer la información veraz, oportuna y actualizada de todo el acontecer regional, nacional e internacional, sin que esa misión se vea comprometida por las circunstancias, por más duras que sean.

El ingeniero Tulio Capriles Hernández hizo de elsiglo el periódico del pueblo de Aragua. Sin distinciones sociales, ni preferencias políticas, logró consolidarlo como una de las instituciones emblemáticas de nuestro estado, al servicio de la colectividad. Una permanente mano amiga extendida a los vecinos.

Enfocó su misión y visión de progreso y lo convirtió en una tribuna para las comunidades y una ventana de información para los talentos deportivos, artísticos y culturales de nuestra cantera.

MIRANDO AL FUTURO

Y así ha continuado después de su lamentable partida. Consolidándose con el paso del tiempo, y a través de las crisis en las cuales cobran aún más vigencia sus consejos: trabajar "para quedar fijo" y preparase para los tiempos difíciles.

Somos un equipo humano que trabaja a diario como referencia informativa en Aragua, y en vísperas de un nuevo aniversario, seguimos escribiendo día a día con sentido humano, con el compromiso de estar siempre ahí, donde se produce la noticia, para ser la voz del pueblo, para que sus palabras trasciendan en el tiempo, así como ha trascendido el sueño de Tulio Capriles, quien siempre miró hacia el futuro.

Por ello hoy, no sólo somos un medio impreso, sino que además tenemos presencia como medio digital y en las redes sociales, tal como él lo hubiese desarrollado, porque fue un hombre que siempre dio un paso adelante y marcó pauta en Aragua. Fue el creador no sólo de esta empresa editorial, sino de otras que también trascienden.

VISIÓN Y CAMINO

Como ingeniero participó en la visión y diseño de Maracay proponiendo y construyendo avenidas y parques que hoy permanecen más allá de su existencia, fue un líder indiscutible de referencia nacional y a quien él tocó con su magia lo recuerda con cariño y respeto, con el sentimiento y el compromiso de afianzar su legado y seguir labrando el camino.

Su trascendencia fue visible fuera del ámbito comunicacional y de la construcción, pues fue notable su paso por el Congreso de la Repúblicay su ímpetu permanente para desarrollar el gentilicio maracayero y para crear instituciones públicas modernas.

Como ciudadano fue solidario, no solo en el trato entre amigos o empleados, sino como desarrollador de ideas que impactaron positivamente la vida regional en muchos ámbitos, especialmente la salud. Con sus manos dio forma, por ejemplo, al Cardiológico de Aragua, y con su mente impulsó entre sus compañeros empresarios las actividades benéficas que se tradujeron en servicios asistenciales para los más necesitados.

VALOR Y VALENTÍA

No solamente tenía la magia para poner un bloque sobre otro y crear instituciones modernas, no solo hilaba noticias para bordar el periódico de sus sueños, no solo quería a Maracay por quererla, sino que proyectaba todos sus empeños y los convertía en futuro.

Y hoy, cuando atravesamos tiempos de crisis, recordándolo a 16 años de su partida, los valores y la valentía de Tulio Capriles Hernández son la fuerza que nos acompaña hacia los nuevos éxitos.

Elsiglo