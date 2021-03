El presidente Nicolás Maduro Moros anunció recientemente que para principios del próximo mes de abril llegarán al país 60.000 mil vacunas provenientes de Cuba, denominadas Abdala y Soberana 02, de forma que la población venezolana sea incorporada a la fase III de los ensayos clínicos de este suero.

Sin embargo, algunos ciudadanos destacaron no tener mucha confianza en dicha vacuna, debido a que no consideran que se trate de una fórmula reconocida actualmente en el ámbito mundial.

Con respecto al tema, Rafael Pérez comentó, "la verdad que yo no me la aplicaría, porque hay que ver primero los resultados de la misma, de verdad que no confío en esa vacuna cubana, por el momento".

Asimismo, Geomar Herrera indicó, "en lo que a mi respecta no estoy de acuerdo en aplicarme la vacuna cubana, tengo que ver que otra persona se la aplique y según como vaya el resultado yo estudiaré la posibilidad de dejármela poner, es una cuestión de esperar y ver los resultados; por el momento no le tengo confianza".

De esta manera, Juan Reina acotó, "no hay confianza entre la población, en mi caso yo acudiría por las ya conocidas que están en el mercado y tienen su prestigio sin complicaciones ni secuelas; por ejemplo: la norteamericana, la china, la rusa, pero la cubana no ha alcanzado ese prestigio, es mi opinión".

No obstante, hay personas que están prestas a colocarse la inyección que fue elaborada en la República de Cuba por científicos del país caribeño, y ha sido denominada como Abdala y Soberana 02 como ensayo de fase III, para la prevención del Coronavirus.

Tal es el caso de Francisco Hermoso, quien destacó, "siempre y cuando sea para el beneficio del pueblo venezolano, yo sÍ me la dejaría poner, porque sería una de las alternativas para ir inmunizando a la población.

Por otro lado, Juan Carlos Medero informó, "ya las vacunas se han colocado, se está midiendo cual es la efectividad que tiene la misma; si ya la inyección está en la calle es porque cumple con unos parámetros de seguridad y control médico, además de cumplir con los estándares que se necesitan".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA