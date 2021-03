Maracayeros dan mayor valor al agua hoy en su Día Mundial

Hoy, como cada año, se celebra el Día Mundial de Agua. Por segundo lapso consecutivo la fecha se conmemora en medio de la pandemia que ha ocasionado el Covid-19, aunque las organizaciones mundiales en esta oportunidad están más motivadas, iniciando campañas que permitan valorar más el recurso.

Esta fecha se celebra desde 1993, por dictamen de la Organización de las Naciones Unidad (ONU), con el objetivo de promover la importancia y la necesidad del agua en todo el globo terráqueo.

El agua es el recurso renovable más importante de la Tierra, en primer lugar, para la existencia de los seres vivos, en especial para cubrir las necesidades propias de la humanidad. En segundo plano tiene un "uso" preponderante para el desarrollo de los países; con "su fuerza" tiene incidencia, por supuesto, en la agricultura, y puede llegar a mover economías e industrias.

En Maracay, en años anteriores, esta fecha se celebraba con mucho fervor. El Día Mundial del Agua se hacía sentir en preescolares, escuelas, liceos, instituciones de Estado, como el Ministerio de Ambiente (actualmente de Ecosocialismo) y también la Hidrológica del Centro (Hidrocentro). Pero en estos momentos el Día Mundial del Agua se aborda con timidez, si es que se recuerda, aunque la misma circunstancia de la pandemia se ha convertido en un aliado para que la conmemoración prácticamente pase por debajo mesa.

La joven María Paredes manifestó la importancia de la fecha, enfatizando que en años anteriores se veían los desfiles por las calles y avenidas de la ciudad. "Era increíble, ver a los niños y niñas con mucha creatividad enviando un mensaje claro, valorar el agua, porque el agua es vida", apuntó.

Señaló Paredes, que si ciertamente estamos en situación de emergencia sanitaria y hay que evitar las aglomeraciones, también los organismos competentes pudieron organizar conversatorios y foros por la vía digital;

"Pero no he visto nada de ello. Aunque parezca cliché, a las personas hay que decirles, lo que significa el agua para cada uno de nosotros y porqué debemos cuidarla. Para eso son buenos los encuentros virtuales, toda vez que no lo podemos hacer personalmente", afirmó la joven.

Por otro lado, Patricia Gutiérrez se refirió a la fecha, acotando que el 22 de marzo de todos los años permite comprender cómo las personas valoran el agua.

"Este recurso juega un papel preponderante para la humanidad. Con nuestras actuaciones, en el mal uso del agua, la estamos limitando, y por ende, el mundo sufre las consecuencias", manifestó.

El señor Antonio Linares habló sobre la distribución del agua en el planeta, uno de los temas obligados en escuelas, liceos y organizaciones públicas y privadas. "Se tiene que decir que el agua cubre tres cuartos de la corteza terrestre, en gran cantidad es agua salada y una pequeña porción es dulce; la primera la encontramos en mares y océanos, y la otra en glaciares, embalses, ríos, lagos, atmósfera, humedad del suelo y en el cuerpo de los seres vivos", argumentó.

Para Linares, la importancia de la celebración es para opinar bajo una pregunta generadora, "realmente ¿qué está haciendo la humanidad para preservar el agua?". "Nos estamos quedando sin el recurso, mucho hablamos que el agua será la causante de una guerra mundial, pero no hacemos nada para cuidarla. Hablar de su importancia, para luego es tarde".

En este sentido, el señor Augusto Colmenares afirmó, "bien importante es el tema de la distribución del agua en el planeta, pero se hace necesario hablar sobre la cantidad que se utiliza para el consumo humano, la que es potable. Verdaderamente es importante ocasionar el debate al respecto, porque una mínima parte es la que se puede consumir. Por ejemplo, en el centro del país, se puede creer que el recurso es apto para el consumo, conociendo las condiciones de distribución del embalse de Pao Cachinche

Otro punto importante que trajo a colación Colmenares, es sobre quién tiene acceso al agua. "Los países del tercer mundo tienen pocas probabilidades de acceder al agua y mientras eso ocurre, las naciones que tienen los medios y las condiciones para tener agua, hacen uso excesivo del recurso. Lo estamos agotando", finalizó el ciudadano.

IMPORTANTE

La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó el 22 de diciembre de 1993 la resolución para que el 22 de marzo de cada año, se celebre el Día Mundial del Agua, en conformidad con las recomendaciones de la Conferencia de la Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo contenidas en el Capítulo 18 (Recursos de Agua Dulce) de la Agenda 21.

Uno de los desafíos más graves ante los que se encuentra el mundo de hoy, es la crisis del agua que se avecina. De no mejorar la gestión de los recursos hídricos y los ecosistemas conexos, en 2025 dos tercios de la humanidad padecerán problemas de penuria de agua grave o moderada.

La Unesco ha desempeñado una función decisiva en la promoción del tema del Día Mundial del Agua, con la creación del Programa Hidrológico Internacional.

Probablemente el agua sea el único recurso natural que atañe a todos los aspectos de la civilización, desde el desarrollo agrícola e industrial hasta los valores culturales y religiosos arraigados en la sociedad.

La vida en el planeta comenzó con el agua y ese nexo entre la vida y el agua sigue intacto. De hecho, a lo largo de la historia de la humanidad la necesidad y la demanda de agua han sido un motor del desarrollo social, económico y cultural. No es exagerado afirmar que si hay una crisis del agua también habrá una crisis del desarrollo (Fuente: INE).

HB. | elsiglo