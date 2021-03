Transportistas de Villa de Cura trabajan a media máquina

Los usuarios del transporte público del municipio Zamora denunciaron que deben esperar hasta tres horas en las paradas para poder llegar a sus respectivos destinos, ya que los transportistas locales no están laborando en su totalidad.

Loading...

En este sentido, Manuel Ribas señaló que "el transporte público no está trabajando regularmente por la falta del gasoil, y además algunas vías están cerradas. Como por ejemplo para entrar a San Juan de los Morros, el que quiera llegar hasta Guárico tiene que vivir allá".

Por otro lado, Aníbal Martínez añadió que "no hay muchas camionetas, son pocas las que están trabajando, y eso se ve en las paradas, muchas personas caminan o simplemente esperan bastante para poder llegar a su destino".

Entre tanto, Maritzel Bello dijo: "Está difícil el transporte, yo me dirijo hacia San Francisco de Asís, y tengo más de una hora esperando, aparte de esto está la parte del efectivo, no hay dinero para poder pagar tantos pasajes de ida y vuelta".

Por su parte, Arlin Rivero comentó que "en la semana radical es más difícil conseguir transporte, pero últimamente la flexibilizada se ha puesto igual; y el efectivo se pone cada día más rudo conseguirlo, lo que complica la situación".

No obstante, el fiscal de la ruta Villa de Cura-San Juan de los Morros, indicó que a pesar de que no todas las unidades están laborando, hay una cantidad regular que está cubriendo los servicios hacia otras zonas del estado.

Al respecto, Juan Regalado señaló que "en Villa de Cura se está trabajando normal, tenemos carros que cubren Magdalena-Maracay; Maracay-Cagua; Maracay-San Juan de los Morros".

Regalado resaltó, "en lo que respecta a las rutas urbanas están laborando 25 camionetas, 20 extra urbanas; 2 carros para La Victoria, todas respetando las medidas de bioseguridad".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo