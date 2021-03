El camino del canadiense Denis Shapovalov, tercer cabeza de serie, en el torneo de Dubai sigue marcado por el éxito, y este jueves logró las semifinales sin ceder un set durante toda la semana al derrotar al francés Jeremy Chardy por 7-5 y 6-4.

Loading...

Foto: Referencial

Con 26 golpes ganadores, y sin apenas fisuras, Shapovalov se impuso a Chardy, en 85 minutos, y espera ahora rival.

El canadiense se enfrentará con el sudafricano Lloyd Harris, de la fase previa, que venció al austríaco Dominic Thiem, primer cabeza de serie, a principios de semana, o al japonés Kei Nishikori en las semifinales del viernes. Shapovalov practicó precisamente con Harris hace dos semanas en Dubai, preparando el torneo.

"Fue un partido difícil, ya que Jeremy estaba sirviendo y jugando bien", dijo Shapovalov sobre el duelo de hoy. "Estoy muy contento de haber podido convertir los puntos de rotura. Me ayuda jugar tres partidos sin ceder un set, y me siento fresco y listo", añadió.

Después de haber terminado 2020 con tres derrotas en la primera ronda y haber tenido un comienzo lento este año, Shapovalov trata de recuperar su mejor forma esta semana en Dubai, donde busca su segundo título del ATP Tour y su primero en el nivel ATP 500.

El número 12 del mundo también lucha por mantener su estatus de número 1 canadiense, aventajando a Felix Auger-Aliassime por menos de 400 puntos en la clasificación ATP. Milos Raonic también figura en el Top 20, según informa la ATP.

"Me he centrado mucho en mi servicio en las últimas dos semanas", dijo Shapovalov, que está entrenado por el ex número 8 del mundo, el ruso Mijail Youzhny. "He trabajado en la colocación y he probado diferentes tipos de saque para tener más variación. Espero poder seguir haciéndolo. También he trabajado en mi juego de pies y en mi posición durante los peloteos. Estoy sintiendo bien la pelota en ambos lados. Si me muevo bien, todo encaja".

Shapovalov amplió su récord a 3-0 contra Chardy, gracias a que ganó 44 de los 50 puntos de servicio, incluyendo 10 'aces', para conseguir un puesto en su primera semifinal desde octubre de 2020 en el Abierto de San Petersburgo (p. a Rublev).

Chardy, de 34 años, aspiraba a llegar a su tercera semifinal del año en pista dura del ATP Tour, después de sus buenas actuaciones en el Abierto de Antalya y en el Great Ocean Road Open de Melbourne.

EFE