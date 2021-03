Felipe Mujica: Nuevo CNE evidenciará si hemos aprendido a ser plurales

Este lunes, el secretario general del Movimiento al Socialismo (MAS), Felipe Mujica advirtió que a propósito de la prórroga de diez días para el período de postulación de los eventuales candidatos del Consejo Nacional Electoral CNE, desde la tolda naranja insisten que más allá de elegir una instancia, "será el mecanismo que permitirá evidenciar si efectivamente hemos aprendido que hay que ser plural, en especial el Gobierno que es mayoría en ese parlamento”.

Loading...

Al respecto, Mujica señaló que la Asamblea Nacional tiene la obligación de conducirse de una manera que pueda ser la expresión de un parlamento, destacando que en su momento, saludaron que el primer anuncio de su presidente Jorge Rodríguez, fuera de retomar el tema del diálogo a partir de crear una comisión que pudiera entrar en contacto con los diversos sectores del país, a fin de discutir los temas trascendentes que el país requiere.

A juicio del dirigente político, “el tema del Consejo Nacional Electoral debe ser producto del más amplio debate y de una decisión que sea absolutamente institucional y plural, responsabilidad que principalmente recae, sin lugar a dudas, en manos del Gobierno nacional”, recalcó.

Por otra parte, criticó que hasta la fecha la Comisión de Diálogo no tenga claro sus objetivos, “volvimos a una reunión el pasado lunes 15 de marzo, en donde no supimos para qué fue convocada, algo que no debe ser así si queremos que esa comisión que opere tal como el país espera que funcione”, sostuvo Mujica.

Preocupación por Covid-19

Felipe Mujica en su nombre y de toda la dirigencia del MAS, expresó su preocupación por el incremento de contagios y fallecidos producto de la Covid-19, por lo que exhortó al Gobierno nacional a tratar este tema de forma distinta a como ha venido ocurriendo hasta ahora.

ZULEIKA ROSALES | elsiglo