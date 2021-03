Transportistas pasan las de Caín en las colas para surtir gasoil

Debido a la escasez de gasoil que se presenta en el país desde hace un poco más de dos meses, transportistas se han visto en la necesidad de pasar hasta 20 días a las afueras de una estación de servicio para lograr surtir sólo 100 litros de gasoil, y hasta la fecha no han recibido ningún tipo de respuesta sobre la problemática.

En este sentido, José Serrada, secretario general del Frente Unido de Transporte (FUT), manifestó que luego de las reuniones y mesas de trabajo todavía no han observado ninguna mejora en la problemática, "seguimos igual, los autobuses en las colas y donde llega el combustible se presentan problemas para equipar".

Destacó que al momento de surtir las unidades continúan observando en las estaciones de servicio una cola paralela, "sumado a esto los horarios de equipamiento tampoco ayudan, ya que en las horas que deciden dispensar el gasoil son los horarios donde deberían las unidades estar prestando el servicio, es decir el problema no mejora y seguimos a la espera de que se cumpla con lo dicho por el estado sobre las bombas designadas sólo al transporte público".

Serrada mencionó que los transportistas están en conocimiento de los problemas que existen en el país, pero es necesario una pronta solución a la escasez de gasoil, "somos padres de familia y de nuestro trabajo depende el sustento del núcleo y vemos con preocupación que sólo se hable de la problemática y busquen culpables dentro y fuera del país, esto no ayuda ni buscan una solución estructural a los problemas que hoy viven los venezolanos".

Asimismo recalcó que aunque han tratado de administrar bien el gasoil que logran surtir no es suficiente, "necesitamos una pronta respuesta, por ejemplo en la estación de servicio ubicada en La Romana tienen más de 16 días los transportistas en las colas y la bomba de Santa Ana ya cumplió 8 días sin surtir, esto ya es caótico".

20 DÍAS EN COLAS

Por su parte, los trabajadores del volante manifestaron que llevan hasta 20 días en las colas y no han podido surtir de combustible, lo que genera un desespero y temor en el gremio, ya que sus familias dependen económicamente de ellos.

Al respecto, Edwin Quintero señaló que el día sábado llegó el combustible a la estación de servicio de Santa Ana, pero sólo surtió a 35 autobuses, "pasar tatos días en la cola y cuando llega muchas veces ni tiempo de pasar a surtir nos da".

Mencionó que duran varios días a la espera del combustible, "estamos prácticamente paralizados, esperamos tanto y al final no nos da tiempo de pasar, es lamentable esta situación".

De igual forma, Manuel Guevara indicó que como trabajadores de las unidades de transporte no están devengando ningun tipo de dinero, "estamos en la cola y nuestro patrón nos trae la comida, pero dinero no nos pueden pagar, ya que obviamente no estamos trabajando".

Destacó que sólo surten 100 litros de gasoil y muchas veces eso alcanza para un día de trabajo, "eso es depende del carro y la cantidad de combustible que consumen, pero la mayoría es un solo día, es decir no trabajamos durante 20 días, por eso se está trabajando más que todo en la mañana para ahorrar".

Asimismo, Alfredo Peña detalló que la situación del gremio de transportistas es desesperante, ya que sus familias se han están viendo afectadas, "nosotros vivimos de esto, de aquí es que sale nuestro dinero para poder llevar el alimento a la casa, pero esto es más complejo cada día, ya no sabemos qué hacer".

Peña recalcó que se ha visto en la necesidad de comprar gasoil para poder trabajar, "tengo dos carros y eso no quiere decir que soy millonario, más bien estoy pensando en sacrificar uno para poder continuar, el dinero que ganamos en un día no nos da ni para comprar los repuestos ni cauchos, trato de trabajar con un solo carro para medio obtener algo de dinero, pero no es suficiente tengo mi familia a mi cargo y mis trabajadores, así que necesitamos una respuesta rápida a este problema", finalizó.

MÓNICA GOITIA | elsiglo