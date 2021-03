Bad Bunny sigue llevando su música hacia nuevos límites y anoche entró en el sagrado terreno de los premios Grammy.

El artista de Puerto Rico ganó el primer Grammy de su trayectoria gracias al disco "YHLQMDLG", que se llevó el galardón al mejor álbum latino de pop o urbano en una gala muy singular y adaptada a las restricciones del coronavirus.

"Estoy feliz, estoy muy feliz, estoy muy orgulloso", dijo el reguetonero en su discurso, primero en inglés.



"Quiero dar las gracias a cada persona en el mundo que escucha mi música mi carrera y mis ideas", añadió antes de pasar al español.



"Es muy especial poder lograr los sueños simplemente haciendo lo que amo. Que me den un premio por hacer lo que amo es como: 'Ok, dámelo'", bromeó.

BAD BUNNY EN LOS GRAMMY

Bad Bunny también estaba nominado junto al colombiano J Balvin y Dua Lipa a la mejor actuación de un dúo o grupo por "Un día (One Day)".



Pero ese Grammy fue a parar a Lady Gaga y Ariana Grande por "Rain on Me".



Además de su premio, Bad Bunny fue hoy protagonista en los Grammy ya que actuó en directo junto a su compatriota Jhay Cortez interpretando la canción "Dákiti".