Inaugurada Oficina Parlamentaria de Atención Ciudadana en Maracay

Diputados del bloque de la oposición democrática por el estado Aragua inauguraron la Oficina Parlamentaria de Atención al Ciudadano en Maracay, para estar en contacto con las comunidades, recibir denuncias y canalizarlas ante las diferentes instituciones públicas.

Entre los diputados presentes en este acto se encontraban José Luis Martínez, Sandro Santoro, Melva Paredes, Edhuar Gascue, Moisés Somaza, Luís Bandres, Lubia Bravo, Betsy de León, Andrés García y Yoleidy Reyes, quienes compartieron con seguidores de las distintas corrientes políticas como AD, Cambiemos, El Cambio y otros.

Esta Oficina Parlamentaria de Atención al Ciudadano, además de cumplir con el objetivo de estar en contacto con las comunidades y de recibir denuncias, también recibirá proyectos sobre las necesidades de la población en general.

Para los parlamentarios, abrir este tipo de oficinas es un compromiso con el pueblo aragüeño, toda vez que la gran mayoría en la entidad, está pasando por una difícil realidad, tanto en lo económico y productivo.

"Esta es la primera oficina que se abre en el país. Estamos haciendo el trabajo por Venezuela, por Aragua, porque estamos comprometidos con el país. No hemos dejado un día de estar en la calle, de atender a la gente, de escucharla, este es un espacio muy importante que nos va a conectar con las comunidades", resaltó el diputado Sandro Santoro.

El parlamentario extendió la invitación a la ciudadanía en general para que presenten proyectos de leyes de sus sectores, en lo económico, salud, educativo, deportivo. "Se puede acercar cualquier persona con ideas de servicios públicos, como también dirigentes vecinales o comunales que pueden realizar denuncias en bien de sus zonas o sectores", acotó.

Precisó Santoro que en esta Oficina Parlamentaria también se ofrecerá información de todas las incidencias en la Asamblea Nacional, "que de seguro será de mucho interés para los venezolanos".

Se realizarán jornadas de tipo sociales, las cuales serán anunciadas próximamente, dijo el diputado.

El diputado Moisés Somaza manifestó que a través de esta Oficina Parlamentaria se presentará mayor oportunidad para estar cara a cara con los ciudadanos. "Este espacio nos permitirá sentirnos, tocarnos, ver cuáles son las problemáticas, y ver como trabajar para buscar soluciones", agregó.

Aseguró que la Oficina es una iniciativa completa del bloque parlamentario del estado Aragua, en bien de todos.

"La ciudadanía verá con esto, que nosotros no vamos por un cargo, vamos por el bienestar de una región. Somos la Alianza Democrática que se ha comprometido con el estado Aragua y no los vamos a defraudar, ya no con un tema partidista, sino con una visión país. Como políticos, somos servidores, somos portavoces de unirnos para ir por un bien común que no es otra cosa, que la vía democrática para tener y obtener servicios de calidad, una Venezuela productiva y un estado Aragua icono de principios y valores de nuestra ciudad", recalcó Somaza.