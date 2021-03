Zona Centro y Sur de La Victoria vive en sequía perenne

Los residentes de las zonas sur y centro de la ciudad de La Victoria, municipio Ribas, hicieron nuevamente del conocimiento público su malestar, al no saber cuándo puedan nuevamente tener en sus hogares el servicio de agua potable. Señalaron que llevan años pasando penurias para poder llevar un nivel de vida digno.

Los denunciantes de estos sitios populares, expresaron que hay sectores donde no ven salir ni una gota de agua por las tuberías desde hace más de 4 años, lo que los mantiene con las manos en la cabeza y viajando diariamente a las tomas de agua clandestinas, en busca de un poquito del vital líquido que les permita por lo menos realizar los quehaceres del hogar.



Las personas que se encontraban en la toma del puente ubicado en las inmediaciones de la calle Libertador Sur, aseguraron saber a través de los medios de comunicación, que de parte de la Gobernación ya se habían entregado algunas dotaciones, sin embargo estas localidades no se han visto beneficiadas ni siquiera por los camiones cisternas enviados.

"Nos enteramos por la radio y las redes sociales de que aquí en Ribas estaban llevando camiones a llenar pipotes y tanques, pero a nosotros ni nos miraron, no sé cuál será la razón pero seguimos pasando roncha para tener un poquito de agua", manifestó Romelia Tirado, residente de La Otra Banda.

El señor José Flores del barrio Sucre agregó: "En el caso de mi zona, tenemos como cuatro años sin recibir una gota de agua por las tuberías, por lo que nos vemos en la obligación de cargar agua todos los días desde bien temprano para poder hacer nuestras cosas, eso sí, desde bien temprano, porque viene mucha gente del Cementerio, Portachuelo, Los Apamates, parte del centro. Somos bastantes los que estamos sin agua y las autoridades pasan por aquí y nos preguntan qué hacemos cargando agua y hasta nos amenazan con cerrarnos el chorrito".

Por su parte, Emilia Sandoval, del sector Bella Vista, expresó: "Estoy desde al año pasado cargando agua de día y de noche, para poder tener unos pipotes llenos, no sabemos a qué se deba el problema con la distribución porque nadie nos dice nada, pero lo cierto es que la estamos pasando realmente mal. Y al parecer no hay solución y nosotros no tenemos la posibilidad de pagar un cisterna como antes, porque son muy costosos".

Para finalizar, los afectados hicieron un llamado a las autoridades de Hidrocentro para que les restituya el servicio, así como también a la Alcaldía de Ribas y la Gobernación de Aragua, para que metan presión y gestionen con la empresa hídrica, la cual según ellos, en el eje Este hacen lo que les da la gana.

"Aquí el agua es un negocio, como que dañan las partes para luego no sólo cobrar en divisas, sino también pedirnos comida, para que los trabajadores realicen el arreglo de lo dañado. Sabemos que la Alcaldía no tiene nada que ver con esta dificultad porque Hidrocentro es una empresa autónoma, pero ya está bueno que el Ingeniero haga lo que le venga en gana, con tal de ganar dinero con sus cisternas", denunció Enrique Rivero.

DANIEL MELLADO | elsiglo