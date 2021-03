José Serrada, secretario general del Frente Unido de Transporte (FUT), manifestó que debido a la escasez de gasoil en la entidad aragüeña, aproximadamente 95% de las unidades que utilizan dicho combustible se encuentran paralizadas.

"Las pocas unidades que se observan circulando son aquellas que hacen transporte a empresas privadas, ya que estas industrias le proporcionan el combustible para que ellos presten el servicio y así poder mantener el transporte a sus trabajadores", destacó Serrada.

Serrada mencionó que el gremio está plenamente conciente de la escasez del combustible, pero centra su preocupación es el manejo de las estaciones de servicio, lo que a su juicio, empeora la crisis.

"Cuando llega el gasoil no permitan el ingreso de buses a surtir o en el mejor de los casos los dejan de últimos y pasan 5 o 10 vehículos como máximo, eso trae como resultado que nuestros usuarios se desplacen a pie o que no puedan salir a buscar su sustento diario", dijo.

Igualmente mostró su preocupación por el bajo nivel de suministro a estaciones de servicios claves para el sector transporte, especialmente la bomba de Santa Ana, situada en las adyacencias del terminal, donde "no llega el combustible".

"Presumimos que lo que puede ser distribuido allí lo desvían a otras estaciones esto en retaliación, ya que en días anteriores tomamos la bomba y solicitamos la presencia del INTT para impedir la mala práctica que se utilizaba", añadió.

LARGAS COLAS Y ANGUSTIA

Destacó que a los transportistas les preocupa las largas colas en las paradas y andenes del Terminal de Maracay, "la angustia es grande ya que vimos que la reunión de días anteriores con las autoridades nacionales, la cual arrojó la decisión de habilitar 71 estación de servicio a nivel nacional no fue cumplida, pero el comando intergremial y del frente Unido de Aragua seguimos en alerta y reuniones para poder paliar la tan grave situación".

El secretario general del FUT recalcó que en días anteriores los transportistas de carga pesada trancaron la Autopista Regional del Centro y así obtuvieron respuesta, "ellos lograron que los tomarán en cuenta, entonces nos preguntamos si será que debemos ir de estación en estación donde llegue el gasoil y tomar dichas acciones para que las autoridades nos tomen en cuenta, somos un sector transversal en la economía y movilidad del país y sentimos que en esta situación no estamos siendo tomados en cuenta y los usuarios tienen el derecho a movilizarse".

HABLAN LOS TRANSPORTISTAS

Los transportistas señalaron que desde hace dos meses se ven afectados por la falta de gasoil en la entidad, y es que debido a esta problemática pueden pasar hasta 10 días en la cola en las afueras de una estación de servicio y no surtir en ningún momento.

Tal es el caso de Dani Blanco, quién destacó que desde el viernes se encuentra realizando una cola y hasta la fecha no tiene ni esperanza de surtir su unidad, "dure 9 días en una cola y lo que surtieron fueron 100 litros que solo me alcanzo para trabajar un día y continuamos en las colas nuevamente".

Manifestó que cuando llega el gasoil a la estaciones de servicio solo le surten la mitad del tanque, "nos tienen limitados, las camionetas tienen un tanque de 200 litros y muchas veces nos surten 100 litros o menos".

De igual forma, Oswaldo Camacho, recalcó que lo peor de la situación es que no obtienen ningún tipo de respuesta, "no sabemos qué pasa y nadie nos dice nada, estamos sin trabajar debido a todas los problemas que tenemos, hay unidades que llevan 15 días paradas y son días donde no le entra ningún tipo de ingreso a las familias".

Por último, José Benavente indicó que desde hace dos meses se encuentran "pasando roncha", "nadie nos dice nada y mientras el servicio de transporte público se ve afectado, entendemos que es un problema a nivel nacional pero necesitamos que alguien nos de una repuesta al respecto".

MÓNICA GOITIA | elsiglo