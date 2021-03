A pesar del inicio de la semana de la cuarentena "extrema"; la afluencia de personas en toda la entidad aragüeña se dejó ver la mañana de este lunes.

La falta de transporte público fue determinante para el inicio de la semana radical, ya que las personas tuvieron que caminar largos trechos para llegar a sus puestos de trabajo y casas.

En un recorrido realizado por el centro de la ciudad se pudo apreciar que solo los establecimientos autorizados estaban con la santamaría levantada.

Luis González nos dijo, "salí a comprar la comida de la semana, pues un retraso en el pago de mi semana de trabajo no me permitió salir el fin de semana. Hay mucha gente en la calle que no están respetando las medidas de seguridad sanitarias, hay que tomar medidas más drásticas con estas personas".

Por su parte, Mireya Castillo indicó, "hay mucha gente en la calle caminando, me di cuenta que hay muy pocas camionetas de pasajeros y por ende las personas deben caminar para llegar a su destino, lo que no se está respetando es el distanciamiento social, hay mucha aglomeración".

Mientras que Francisco Rivas señaló, "lo más importante es que las personas tomen en consideración que estamos frente a una nueva cepa y que debemos cuidarnos el doble", comentó.

A medida que vayan pasando los días veremos si realmente la cuarentena radical va a funcionar y cuales serán las consecuencias de esta nueva semana, dijo Manuel Sojo.

IRIOS MÉNDEZ | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA