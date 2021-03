El tapabocas continúa siendo una medida contra el Covid-19

Pese a las constantes campañas de información con relación al uso del tapabocas como medida de prevención para evitar el contagio del nuevo Coronavirus, Covid-19, se sigue observando que algunas personas lo utilizan para cumplir otros fines más que prevenir, o en el peor de los casos, ni siquiera lo utilizan.

Si bien los estudios científicos sobre el uso de tapabocas no han arrojando su efectividad en un alto porcentaje para evitar el contagio de Covid-19, también es cierto, que en las estadísticas sobre el caso, se ha subrayado que tiene una utilidad importante para disminuir el riesgo de transmisión del virus, toda vez que evita que las gotas virales que salen de la boca del paciente caiga en su entorno y contamine a los demás.

En Venezuela, en los próximos días se cumplirá un año desde que se declarara la emergencia nacional por la presencia del Covid-19, y con ello, el uso del tapabocas. Son muchos los tópicos que se han escuchado y leído de las "mascarillas", como el daño a la piel, la falta de oxígeno, ceguera y otros, pero en realidad y así lo han manifestado especialistas internacionales y nacionales, "portarlo correctamente puede salvar muchas vidas".

Sobre su uso, fueron abordados algunos transeúntes de las diferentes avenidas y calles de Maracay; la mayoría coincide que el tapabocas es vital, porque si son elaborados con material resistente (tela) "crea una barrera que reduce que se esparzan las microgotas respiratorias de una persona a otra".

El joven Wilderson Sarmiento aseguró que sale a la calle con su tapaboca, como una manera de prevención del Coronavirus. "Trato en lo posible de utilizarlo, es una cosa de costumbre. En ocasiones se me olvida ponérmelo correctamente, pero entiendo que es mi responsabilidad resguardar mi vida y de quienes me rodean", acotó.

Farywer Pirona, jugador de voleibol, considera que el tapabocas es tan importante como el distanciamiento físico, así como el uso del gel y alcohol.

"Se escuchan muchos mitos del cubrebocas, pero es una manera de protección", precisó.

Para Juan Aguirre, trabajador de la construcción, señaló, "por seguridad lo utiliza, sería una falta de mi parte no usarlo, porque tengo que cuidarme y cuidar a mi familia. Estamos viviendo una situación bastante fuerte con este virus, no podemos descuidarnos", expresó.

Adriani Aché, quien recientemente salió de una fuerte gripe, manifestó que no sale de su vivienda sin ponerse el tapabocas. "Ese virus no es mentira, tenemos que prestar mucha atención; si se me olvida me regreso a la casa; es una manera de protegerme", afirmó la muchacha.

De igual manera lo piensa Yosmaira Aponte. "Si se me olvida el tapaboca me regreso a la vivienda. Cuando siento que algo me falta, toco mi cara o reviso mis manos y cuando detecto que no es el tapaboca que me falta, me siento tranquila, ya es costumbre utilizarlo", puntualizó.

Edison Zamora informó, "uso el tapabocas por muchas razones de salud. En primer lugar, es de seguridad para evitar el contagio del Covid y segundo porque recientemente me vi afectado por un problema alérgico a causa de manipular detergentes que me ocasionó un serio problema respiratorio. Ya estoy acostumbrado, no fue fácil, pero es necesario".

Domingo Blanco, fue muy enfático al respecto. "Me lo quito solamente para comer, tomar agua o café. El tapabocas es necesario como medida de seguridad para evitar la contaminación biológica o química, y en los actuales momentos para prevenir el Cronavirus. No salga de su casa sin el suyo, lo puede salvar de la muerte", aseguró.

