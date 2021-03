La mujer aragüeña es luchadora y echada para adelante

El movimiento del 8 de marzo se hace cada año más fuerte y se sabe poderoso, como cada una de las mujeres individuales que lo componen. Grupos, asociaciones, fundaciones, ONGs y mujeres en general siguen luchando cada año por acabar con los acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, brecha salarial y las desigualdades en todas sus formas.

Cada vez es mayor la participación de las mujeres en la ciencia y la tecnología.

También se unen muchos hombres a la causa, porque la igualdad de género beneficia a toda la sociedad. Porque el destino de los hombres y las mujeres está unido.

Hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva, se seguirá celebrando el Día Internacional de la Mujer.

ORIGEN Y CRONOLOGÍA DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

El Día Internacional de la Mujer fue promulgado por la ONU en 1975, pero se celebra desde mucho antes. A continuación, te mostramos la cronología y antecedentes del 8-M, una lucha imparable de más de cien años de historia.

Al principio de esta cronología, las mujeres reclamaban derechos básicos como poder votar en las elecciones, derecho a ocupar posiciones de responsabilidad en política y en la sociedad en general, derecho al trabajo, poder estudiar.

Ya en la actualidad, el Día Internacional de la Mujer se usa para reivindicar estos derechos básicos en los países menos desarrollados, y otros derechos más avanzados en los países desarrollados. Todo ello para llegar a una igualdad efectiva con el hombre.

DÍA DE LA MUJER EN PANDEMIA

La crisis generada en el mundo a causa del Covid-19 ha puesto de manifiesto la importante contribución de las mujeres y también las cargas desproporcionadas que soportan. Las mujeres están en primera línea de la lucha contra la pandemia, como trabajadoras de la salud, cuidadoras, investigadoras y líderes comunitarias. Por ello, el lema de este año está estrechamente relacionado con la pandemia del Covid en el mundo: Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo del Covid-19.

MUJERES ARAGÜEÑAS

En esta oportunidad no podíamos dejar de resaltar las habilidades y cualidades de la mujer aragüeña, la cual no tiene miedo a la hora de trabajar y echar pa´ lante como criollamente decimos.

SOY PARQUERA, CARRUCHERA Y LO QUE SALGA

Carol Vásquez tiene 5 años trabajando como parquera en el Mercado Libre de Maracay, y cuando la cosa se pone dura, carga sacos de frutas, limpia los puestos, lava carros y así se gana la vida para ella, hijos y nietos.

"Yo tengo este lema, el dinero está hecho, lo que hay es que salir a la calle a buscarlo, por eso todos los días me levanto a las 4:00 de la mañana para hacer el desayuno y el almuerzo, adelanto algunos oficios y me voy al Mercado a echarle ganas a la vida".

Comentó que cuando se inició en este trabajo se ganaba muy bien, pero lamentablemente la situación país complicó todo. "Soy parquera y todera, los dueños de los puestos me ayudan con algo de comida, me hacen un pago móvil, lo que me den es bueno y me ayuda, eso es lo que nos caracteriza a los venezolanos y a las mujeres más, somos echadas para adelante y no le tenemos miedo al trabajo y así vamos a celebrar nuestro día trabajando".

DESDE HACE 15 AÑOS LE ESTOY ECHANDO GANAS A LA VIDA

Andreína Fernández es divorciada, tiene 2 hijos y desde hace 15 años tiene un puesto de empañadas en el Mercado Libre.

"Yo comencé a trabajar desde los 15 años en tiendas de ropa y de zapato, siempre fui muy emprendedora y decidí a los 18 años, que montaría mi propio negocio y con la ayuda de mi padre que Dios me lo tenga en su gloria, monté mi puesto de empanadas y hasta el sol de hoy y a pesar de la situación tan difícil del país tengo mi puesto".

Detalló que todos los días se levanta a las 4:00 de la mañana, deja todo listo en su casa, prepara la comida de ella y de sus hijos y se va al puesto de empanadas.

"Ahorita la pandemia agudizó la crisis, sin embargo tengo mi clientela, la cual viene y disfruta de las mis ricas empanadas. Anteriormente ofrecía almuerzo y chucherías, pero la situación económica me obligo a quedarme sólo con las empanadas, además también traigo a mis hijos al trabajo para que me ayuden y poco a poco les voy inculcando el valor del trabajo y de la responsabilidad".

VENDO PESCADO DESDE HACE 15 AÑOS

Para Deyanira Montilla ser mujer no ha sido una limitante para llevar el pan diario a su casa y levantar a su familia. " En mi vida he hecho de todo barrendera, parquera y ya tengo como 15 años vendiendo pescado, todos los días me levanto a las 2:00 de la madrugada para hacer la comida y venirme al mercado para recibir la mercancía, arreglarla y abrir el puesto para mis clientes".

Las mujeres aragüeñas no le tenemos miedo a nada y si tenemos que cargar cajas para darles de comida a nuestros hijos lo vamos hacer.

COMENCÉ A TRABAJAR A LOS 10 AÑOS

Mientras que Petra Serpa dijo, "desde los 10 años estoy trabajando, comencé con mi abuelo a vender mango, después vendí topocho y así sucesivamente hasta que hice un curso de costura y hace 27 años tengo mi negocio y con ello levanté a mis hijos y actualmente me sigo manteniendo y ayudo con la educación de mis nietos".

MIENTRAS HAYA VIDA Y SALUD HAY QUE TRABAJAR

Ana Petrocino es una mujer sola, no tiene familia ni hijos por lo que toda su vida ha tenido que luchar sola. "En esta vida he hecho de todo, tejía, vendía libros, muebles y como no tengo a nadie que me ayude seguiré trabajando hasta que el cuerpo aguante, no nací en Venezuela pero adopté sus costumbres y una de ellas es trabajar y luchar mientras haya vida y salud".

Finalmente, Esther Santana nos dijo que tiene 30 años en su puesto de manualidades, trabajando levantó a sus dos hijos y ayuda con sus nietos.

"La mujer venezolana es luchadora y echada para adelante, y yo no soy la excepción y así celebraremos nuestro día".

IRIOS MÉNDEZ | Elsiglo