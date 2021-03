Para los maracayeros que ganan un aproximado de entre 20 a 30 dólares mensuales, afirman que no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas, asegurando que con esa cantidad de dinero pueden adquirir ciertos artículos de la canasta alimentaria, sin tomar en cuenta los artículos de aseo personal, estirando su sueldo para lo necesario.

De acuerdo a Freddy Marcano, las personas con dicha suma de dinero sólo pueden comprar algunos productos alimenticios, además de comprar algo de carne o pollo. Sin embargo, afirmó que no son suficientes para lo que realmente necesitan las personas.

"Las personas con 20 dólares pueden comprar un kilo de cada cosa, como un kilo de pasta, harina, pero con eso no comes en el mes", manifestó Marcano, quien además aseguró que no solamente está la comida, sino que también tiene que tomar en cuenta los artículos de aseo personal, y los mismos tienen un precio muy elevado.

Asimismo, Marcano resaltó que muchas veces los artículos que adquieren no son de muy buena calidad. "Cuánto cuesta un paquete de toallas sanitarias que sean realmente buenas, porque tu no vas a comprar algo que no te vaya a servir, y tu no sabes como son las marcas de los champú que ya no son como antes".

En este sentido, Francisco Linares, trabajador de una charcutería ubicada en el Mercado Libre de Maracay, dijo que con 20 dólares puedes llevarte un kilo de productos charcuteros, además de una pasta o arroz, que son esenciales para la alimentación diaria.

"Un kilo de queso, de chorizo, carne molida y 4 artículos puedes adquirir aquí", expresó Linares, añadiendo que es debes administrar bien el dinero para comprar lo necesario.

Linares quien reveló que gana un aproximado de 30 dólares mensuales, que con esa cantidad no alcanza para nada, invirtiendo toda su mensualidad en pura comida.

Con respecto a este tema, Ramón Guillén tiene un puesto donde vende jugos de naranja, y desconoce qué se puede comprar con 20 dólares, porque según manifestó que todo lo paga en bolívares. Sin embargo, hizo un cálculo rápido para saber que se puede comprar, y afirmó que con esa cantidad se pueden comprar, "5 kilos de harina, 2 de carnes, y algunos artículos en la semana".

"Ni idea, porque yo compro es con bolívares, con las ventas en la semana de broma llego a 10 dólares", argumentó Guillén, añadiendo que raciona lo que gana y estira lo más que pueda sus ingresos.

