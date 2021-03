La falta de efectivo y la necesidad de trasladarse ha hecho que los habitantes del eje Este del estado Aragua, tengan que pagar los pasajes en divisas para poder movilizarse, pero esto más que ser una solución para algunos, es un gran dolor de cabeza, ya que los transportistas reciben por debajo de la tasa el billetico verde.

Y es que según los usuarios que se encontraban la mañana de este sábado en el Terminal de Pasajeros José Félix Ribas, tanto en este puerto terrestre, como en el de la ciudad de Maracay, los transportistas están haciendo de las suyas aprovechándose de la situación, pagando el billete extranjero por debajo de lo cotizado tanto por el Banco Central de Venezuela, como por las páginas expertas en el ámbito, lo que calificaron como "una falta de respeto".

"Si uno les paga en dólares es peor, porque lo reciben por debajo de la tasa, como mínimo 400 mil bolívares menos y de lo que te dan de vuelto te descuentan el pasaje", mencionó molesta la señora Carolina Pedrá, quien se encontraba en la cola de espera para dirigirse al estado Miranda.

El señor Richard Campos aseveró que los transportistas tienen un negocio redondo, ya que si el dólar se cotiza en 1 millón 800 mil, ellos lo reciben en 1 millón 300 mil. Pero además se cobran el pasaje de la diferencia que deben dar vuelto en bolívares y el cual varía dependiendo del sitio a donde se dirijan.

"Yo voy a Maracay y me cobran 600 mil bolívares que no tengo, porque el banco da 400 mil. Entonces pago con un dólar y no conforme que me lo pagan a un millón trescientos, me quitan los seiscientos, eso significa que termino pagando casi un millón en pasaje, es un abuso", dijo Campos.

Siendo así, que los ciudadanos afirmaron que esta situación se repite en todas las unidades y además destacaron que algunos conductores han implementado el pago del pasaje en transferencia, sin embargo no son todos y el problema sigue.

"No hay efectivo en la calle, lo que uno busca en el banco no le alcanza para los pasajes que tiene que pagar, y los transportistas cobran lo que les da la gana y nadie hace nada. He escuchado que hay una ley o el Gobierno dijo algo de penalizar a los que paguen la divisa más económica, pero la ley como siempre no se aplica a los choferes", exclamó Rosario Perdomo.

En resumidas cuentas, los ciudadanos de esta parte de la entidad aragüeña, hacen un llamado a las autoridades competentes a que tomen cartas en el asunto, para que de esa forma se consiga una solución a este inconveniente que le esta "destrozando el bolsillo" a más de uno.

"Necesitamos realmente que las autoridades no sólo de Ribas, sino de toda Aragua ponga mano dura con los transportistas, ya que nos están matando, ya no hay manera ni siquiera de trasladarse, porque todo para ellos tiene un costo, mientras que el servicio va en picada, es más ya ni gel antibacterial están colocando y si hablamos del distanciamiento y del control del volumen de las unidades, nos quedamos locos", puntualizó María Camacaro.

DANIEL MELLADO | Elsiglo