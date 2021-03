Vecinos del Pasaje Vargas a la espera del asfaltado

Los habitantes del pasaje Vargas del Barrio Andrés Eloy Blanco, en el municipio Lamas esperan el asfaltado desde hace más de 9 años que arreglaron el bote de aguas blancas y negras que había en su calle.

Silvia Nieves comentó que los servicios públicos afortunadamente funcionan al 70% exceptuando el servicio de Cantv, que está en vía de solucionarse.

“El asfalto es lo que nos hace falta para que podamos disfrutar a plenitud de la calle en buen estado, para que los carros, las bicicletas y los peatones podamos transitar sin ningún tipo de riesgos”, enfatizó la habitante.

CANTV ES UN DESASTRE

Nieves señaló que el servicio de telefonía es pésimo. “Hay teléfonos que no tienen tonos y le sirve el internet, otros teléfonos tienen tono y puedes llamar, pero el internet no funciona en lo más mínimo y comienza cristo a padecer pues los que tenemos el servicio es para resolver las emergencias. Si pasa algo llamaremos al vecino para ver quien nos hace la caridad de hacer la llamada o si algún estudiante necesita investigar algo internet no lo podrá hacer”.

Tenemos entendido que el gobierno local esta haciendo diligencias para resolver el problema de la cantv – dijo Nieves-; ya en varios sectores se han corregido las fallas y hasta la fecha los vecinos de los otros sectores aseguran que los resultados han sido beneficiosos. “Esperamos nosotros contar con la misma suerte en un tiempo muy corto”.

NECESITAMOS EL ASFALTADO

Por su parte Hortensia Zamora quién tiene más de 30 años en la comunidad nos dijo “Lo que más nos urge en estos momentos es el asfaltado, pues las calles están terribles, las aceras también necesitan un cariñito porque están en mal estado”.

EL AGUA ES UN SERVICIO EFICIENTE

Entre otro orden de ideas la señora Hortensia comentó que afortunadamente en el municipio Lamas, no existen los problemas de agua por tubería. “A diferencia de otros municipios nosotros no tenemos ese problema con el agua, funciona al 100% y esperamos que las cosas sigan así”; dijo la vecina.

El tema del asfaltado y cantv es lo que más preocupa a los habitantes que hacen vida en el pasaje Vargas del municipio Lamas, situación que esperan resolver a la brevedad posible.

IRIOS MÉNDEZ | el siglo

Fotos | JOEL ZAPATA