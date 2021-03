Pasajeros del eje Este a la expectativa por nuevas tarifas

Luego de difundirse la información de las conversaciones entre el sector transporte y autoridades de la misma institución con respecto al incremento del costo del pasaje, muchos fueron los habitantes del eje Este del estado Aragua, quienes manifestaron su malestar, ya que la tarifa de 400.000 mil bolívares no es viable, ya que la situación con el efectivo y el bajo poder adquisitivo no les permite realizar este pago, lo que traerá más deficiencias en el servicio.

Y es que ante este panorama, los pasajeros de esta parte de la entidad aragüeña, mantuvieron una opinión de entendimiento en cuanto a la situación que viven los trabajadores del volante público, a la hora de realizar el mantenimiento de las unidades. Sin embargo, el alza en el cobro por traslado, lo calificaron como "ilógico", a la luz de lo que deben pasar los ciudadanos de a pie en su día a día, no sólo para trasladarse de un sitio a otro, sino también para encontrar el papel moneda y rendir el salario mínimo.



Yuraima Zambrano, quien labora en el centro de la ciudad de La Victoria dijo: "Yo vivo en Las Tejerías y es horrible lo que debo pasar para poder venir a trabajar, porque no consigo el efectivo. Imagínate ahora que aumenten, los conductores harán fiesta, porque nada los detiene. Es una falta de seriedad la de los entes competentes que siempre amparan a los transportistas, mientras que nosotros debemos pasar roncha".



El señor Carlos Rodríguez agregó: "Para nadie es un secreto lo caro que está todo y que los transportistas no escapan de la situación, pero un nuevo aumento es innecesario, por lo menos en La Victoria, casi todos los días surten, no obstante no hay casi autobuses. Entonces, el servicio cada vez peor y los premian, es totalmente incongruente".



Por su parte, Mirla Tovar mencionó que en su caso, no ve el aumento tan descabellado, por todo lo que conlleva mantener un vehículo, las deficiencias en el surtido del combustible, entre otros factores. A pesar de eso, comentó que un aumento no es la mejor medida en la actualidad, donde las entidades bancarias no dispensan lo necesario.



"Los bancos de aquí te dan entre 200 y 400 mil bolívares si estás de suerte. Y el sueldo es una miseria. Entonces, las personas encargadas de dirigir esas medidas deberían estudiar los pro y los contra; y como antes conversar con los usuarios para ver si llegan a un consenso como antes, en vez de subir el pasaje y dejarnos con una mano atrás y otra adelante, buscando como estirar lo que ganamos quincenal, para pagar pasaje, mantener la familia y además medio ahorrar", exclamó Tovar.



Es importante mencionar que los transportistas se mantienen en conversaciones con las autoridades, para llegar a un acuerdo con respecto al ajuste del costo del pasaje que se mantiene en Bs. 100.000 para las rutas urbanas y desde Bs. 150.000 en las líneas suburbanas.



Por lo que esperan que la próxima semana se anuncie el monto acordado para todos los traslados, incluyendo los viajes entre estados. La última vez que hubo un incremento de la tarifa fue en diciembre, no obstante, la Gaceta Oficial nunca fue publicada por los entes competentes.

DANIEL MELLADO | Elsiglo