La crisis impide cancelar nuevas tarifas de servicios públicos

Recientemente el presidente Nicolás maduro comentó que la población debe cancelar los servicios públicos, tomando como ejemplo el caso de las nuevas tarifas del metro de Caracas, sin embargo, la población considera que las actuales condiciones económicas no son las mejores para asumir más gastos de este tipo.

En este sentido, Carlos Tovar destacó que "aumentar los servicios en este momento es bastante fuerte, no está acorde a la realidad que estamos viviendo; considero que hay que estudiar el momento y más adelante se pudiese hablar de un aumento o ajuste".

Tovar además detalló, "sólo hay que ver la cantidad de dinero que da el banco o simplemente ver lo referente al sueldo, con qué dinero se come entonces, estamos sobreviviendo al día".

Por otro lado, Nemecio Romero destacó, "no hay entrada de dinero en el país, muchas personas han optado por hacer trabajos independientes porque las empresas están pagando sueldo mínimo, es decir, no hay las condiciones para pagar unos servicios públicos, que además son ineficientes en todos los aspectos, no hay empresas funcionando, no hay fuentes de trabajo, estamos viviendo una locura".

Entre tanto, Edgar Lovera acotó, "cómo van a aumentar los servicios si no aumentan los sueldos, la vida en el país está costosa, la hiperinflación nos está comiendo de manera brutal y agresiva, estamos pasando trabajo y hambre; yo considero que lo que hay que buscar es la manera de poner a producir el país, se trabaja para medio comer, es ilógico".

De esta manera, la ciudadanía aseveró que para realizar aumentos en los servicios públicos, primero el Ejecutivo Nacional debería accionar un plan de acción para mejorar los mismos, ya que hay comunidades que la prestación de los mismos son muy ineficientes.

JOSÉ CARPIO G. | Elsiglo