José Ramón Arias, secretario Regional de Primero Justicia en Aragua, señaló que el partido nunca se ha negado en participar en los comicios habidos y por haber, sin embargo, hay limitantes bien conocidas que no permitieron la participación de la organización política opositora.

"Nosotros no participamos en las últimas elecciones porque no hubo observación internacional, porque a Maduro le conviene que nosotros no participemos, tampoco teníamos nuestro instrumento, que es nuestro partido", dijo.



Asimismo, Arias recordó que la tolda justiciera estaba inhabilitada, así como muchos dirigentes del partido.



"PJ siempre ha estado organizado para participar en las elecciones que no asistimos desde el 2017 para la elección de alcaldes, 2018 la presidencial y 2020 la Asamblea Nacional; es porque el régimen hizo todo lo posible para que el venezolano no pueda elegir, nosotros siempre nos hemos mantenido acompañando a las comunidades en su sufrimiento, haciendo trabajos sociales", añadió.



De esta manera, recalcó que la tolda política amarilla se encuentra organizada para la contienda electoral que se avecina, en la que previsiblemente se estarán eligiendo a Gobernadores y Alcaldes.



Asimismo refirió, "tenemos los mejores candidatos que podemos ofrecerles a la comunidad, personas jóvenes, profesionales, que no solamente llegaron a la política por un cargo público, sino para servir al pueblo; con liderazgo y este es el momento para que nazcan verdaderos líderes".



Por otro lado, recalcó que han implementado métodos para las conversaciones en las alianzas con los partidos de oposición, promocionando las primarias para elegir internamente entre los partidos adversos un candidato.



"Yo me medí en unas primarias, lamentablemente no fue una buena experiencia, las personas con quien nos medimos en esa oportunidad no fueron leales al propósito de una alianza política, sólo ostentaban el poder".



JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

foto | JOEL ZAPATA