Foro Penal: 90% de los presos políticos no ha tenido derecho a juicio

Este lunes 1 de marzo, el director del Foro Penal Alfredo Romero, manifestó que más del 90% de los presos políticos en Venezuela no ha tenido derecho a juicio, agregando que se trataría de más de 15.600 personas detenidas desde el año 2014 hasta la fecha.

Loading...

“Esto prueba claramente que los presos políticos están detenidos arbitrariamente, esto prueba que las privaciones de libertad de personas con fines políticos son totalmente arbitrarias, porque no tienen ni un proceso posible ni un respeto al derecho a la defensa” afirmó Romero.

De igual forma, destacó que hay más 9 mil personas con procesos desde 2014 que siguen con su libertad restringida. “Se observa que, de forma sistemática, se mantienen procesos abiertos indefinidamente”, expuso.

Por su parte, Gonzalo Himiob abogado, explicó que el proceso penal es la herramienta para la determinación de la verdad y no debe ser tenido jamás como un castigo. “Sirve para determinar la verdad, y determinar si una persona es inocente o culpable de los delitos de los que se le acusan”, dijo.

Comentó que las estadísticas demuestran que en Venezuela el proceso no se utiliza para la demostración de la verdad por la vía jurídica, en otras palabras dijo que “en los casos de índole político, la verdad no cuenta no interesa”.

“Tenemos personas que tienen 6 años presas de manera preventiva sin que hayan sido condenadas, y que ya cumplieron la pena que les correspondería eventualmente cumplir”, denunció.

Dijo además que en ninguno de los casos se han abierto investigaciones para determinar si esas detenciones son arbitrarias. “En más de 12 mil situaciones judicializadas por razones políticas, se ha denunciado que son detenciones arbitrarias. Sin embargo, en ningún caso se ha dado alguna averiguación", detalló Himiob.

elsiglo