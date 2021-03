Una mujer descubrió que su pareja la engañaba por un detalle en la foto que le envió desde una habitación de hotel. El hombre infiel le envió a su esposa una serie de imágenes en las que se veía una plancha de cabello y un estuche de cosméticos.

Loading...

Aparentemente su esposo se había hospedado en una suite de un hotel casino en Biloxi, Mississippi, adonde había viajado. Y quiso mostrarle a su mujer cómo se veía, pero olvidó ocultar algunos artículos de cuidado personal que lo delataron.

La mujer recurrió a las redes sociales para buscar la opinión de sus seguidores y poder descifrar si lo que estaba viendo era realmente lo que creía.

En las dos fotos que le envió su marido se lo veía a él en el baño de la habitación vestido con una camiseta y unos jeans y después con una chaqueta puesta, aparentemente, para pedir su opinión sobre el look.

Tras eso, decidió compartir el selfie que le había enviado su marido donde se podía distinguir que en el baño había una plancha de cabello. Ese fue el objeto en el que, en primera instancia, la mujer hizo foco y por el que pidió ayuda. Pero con el transcurrir de las horas y mientras la foto circulaba en esa red social otros internautas se percataron de que también había un estuche de cosméticos.

Entre la ola de mensajes que apoyaban a la mujer hubo quienes descubrieron que el hombre no llevaba puesto el anillo de matrimonio.

Sin embargo, al ver el revuelo que había generado también quiso explicar lo que había hecho después. “La primera cosa de la que me di cuenta cuando él me mandó esas fotos era, obviamente, la planchita, que estaba allí en primer plano. Fue lo primero que vi, pero también noté que había una cartera o bolsito personal”, agregó indignada.

Él le habría contestado que esas fotografías se las había sacado en el baño de la habitación de un amigo, quien verdaderamente estaba con una chica y por eso había artículos femeninos en el baño.

“Como excusa él me dijo que esa no era su habitación y que estaba en el cuarto de un amigo. Según dijo, él estaba allí y me mandó la foto desde el baño de ese chico, que está saliendo con una mujer. Pero la verdad es que no le creí porque ¿por qué motivo me vas a mandar una foto desde allí?”.

Elsiglo