Centro de La Victoria se cubrió con una humareda

Quienes decidieron salir este lunes de flexibilización de cuarentena, al centro de La Victoria, municipio Ribas, denunciaron un foco de contaminación que se mantenía, específicamente en la avenida Francisco de Loreto. Indicaron que el olor en ocasiones era tan penetrante que no les permitía respirar con tranquilidad.

En este sentido, los afectados mientras caminaban, indicaron que el humo provenía presuntamente de un incendio en las áreas verdes del estadio Francisco de Miranda y sus adyacencias, el cual al parecer no era de mayor escala, sin embargo el humareda con la brisa se extendía por toda la vía principal.

Carlos Camacho, comerciante de esta calle indicó: "Todo comenzó a eso de las 11:00 de la mañana, cuando de la nada salió una nube de humo, no le tomamos mayor cuidado, porque por esos lados los inescrupulosos siempre queman, pero fueron pasando los minutos y todo se puso peor. Tengo toda la mercancía con olor a quemado, los clientes pasaban y no se paraban porque el olor es realmente penetrante. Es imposible que a estas alturas las personas todavía no entiendan como cuidar, no sólo el planeta, sino a nosotros mismos de enfermedades respiratorias".

La señora Yuladi Mier y Terán agregó: "Salí al centro a comprar la comida porque aquí es más económico, pero ya me tengo que ir, porque yo sufro de los pulmones y el humo está inaguantable, cuando hay brisa no se siente, pero hay momentos que es muy espeso y eso para mí es nocivo. Yo no sé hasta dónde va a llegar tanta inconsciencia".

Por su parte, Antonio Rojas dijo: "La gente está realmente pasada y las autoridades no hacen nada, se ven policías haciendo labores de patrullaje, pero al parecer el humo no les molesta, porque no se preocupan por lo menos ver qué es lo que se quema y si es mucho. Yo me monté en el centro comercial que está al frente del estadio y desde ahí pude ver como se quemaba todo lo que es el campo. Entonces, pienso que si van a sanear el sitio límpienlo, pero sin perjudicar a las personas, porque uno sale intoxicado".

Para finalizar, los ciudadanos hicieron un llamado a las autoridades del municipio Ribas, al estar al pendiente de estos inconvenientes, ya que ocasionan malestar en la colectividad. "Sabemos que no pueden estar al pendiente de todo, pero si de por lo menos investigar quiénes son los desalmados que se encargan de hacer eso", dijo Pedro Landaeta.

DANIEL MELLADO | elsiglo