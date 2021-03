Gleyber Torres busca recuperar su nivel con los Yanquis de Nueva York

El pelotero venezolano Gleyber Torres ha dejado a un lado las críticas sobre su mal rendimiento en la temporada del año 2020, las cuales giraron alrededor de su aptitud física y con la disminución de su poder a esto se le suma los problemas de su defensa en el campo de juego.

En el año 2021 representa un nuevo comienzo con el equipo de los Yanquis de Nueva York en donde comenta que “lo pasado es pasado”, escuchando halagos del cuerpo técnico haciendo énfasis a su mejoría de movilidad y fortaleza llegando de esta manera a la pretemporada donde está decidido a cambiar la mala impresión que dejó el año pasado.

“Simplemente quiero sentir que mi cuerpo está rindiendo nuevamente y mejorar”, dijo Torres, de 24 años. “Estaré listo para la temporada y me prepararé bien. Estoy trabajando duro para estar listo para ganar en la primavera y en la temporada regular”.

Mientras que el gerente general Brian Cashman estuvo entre los que criticaron la campaña de Torres y señaló que en diciembre el venezolano “no estuvo en su mejor forma” cuando arrancó el campamento de verano en julio. Torres no lo desmintió y dijo que le fue difícil seguir preparándose para la temporada por que “todo estaba cerrado” debido a las restricciones por pandemia del COVID-19.

Cleyber dijo que no ha conversado con Cashman acerca de los comentarios y que no lo considera necesario. El enfoque del caraqueño es recuperar la forma que demostró en 2019, cuando bateó .278/.337/.535 (OPS+ de 127) con 38 cuadrangulares y 90 remolcadas en 144 partidos y fue seleccionado a su segundo Juego de Estrellas.

Ese poder desapareció el año pasado, y Torres reconoció que se le hizo difícil entrar en ritmo al bate. En 42 juegos, bateó .243/.356/.368 (OPS+ de 102) con tres cuadrangulares y 16 remolcadas. Un tirón en los cuádriceps izquierdo y otro en la corva de la misma pierna lo obligaron a perder tiempo de juego.

“Mi 2019 fue maravilloso. No me lesioné en una temporada larga. En 60 juegos el año pasado, tuve lesiones”, señaló Torres. “No me sentí cómodo en el plato durante la primavera corta o la temporada regular. Estaba tratando de arreglar demasiadas cosas. La gente no sabía eso, pero me estoy preparando para estar un poquito más fuerte. Vamos a ver si puedo dar la misma cantidad de jonrones que di en 2019 o más”.

Asimismo, los Yanquis consideraron que Torres entró en ritmo tarde en la temporada. El venezolano rindió más tras regresar de una lesión en septiembre, y fue uno de los bateadores más productivos del equipo en los playoffs. En siete juegos de postemporada, Torres bateó .435 (de 23-10) con dos bambinazos y cinco carreras producidas.

“Regresé de la lesión sintiéndome muy bien”, dijo Torres. “Bajé de peso y jugué un poco mejor”.

El pelotero señalo que solamente descansó durante una semana o dos después de los playoffs. El coach de la banca de los Yankees, Carlos Mendoza, viene trabajando con él en el área de Tampa desde el mes de diciembre, perfeccionando los ajustes defensivos que habían emprendido cuando se detuvieron los entrenamientos primaverales en marzo del año pasado.

Al regresar a su posición original, Torres cometió nueve errores defensivos y terminó empatado con el dominicano Willy Adames de los Rays con la mayor cantidad de pifias entre campocortos de la Liga Americana.

No obstante, el manager Aaron Boone considera que Torres tiene mejor alcance con el guante de lo que se piensa, y Mendoza indicó que ha visto a un mejor jugador esta primavera.

“Llegó en muy buena forma. Trabajó duro durante el invierno”, manifestó Mendoza. “Se nota en la manera que se mueve ahora mismo… El año pasado, al final, estableció una muy buena rutina. Ha continuado poniéndole atención a los detalles — haciendo las jugadas de rutina, la manera en que se prepara. Estamos muy satisfecho con su condición”.

Por otro lado torres mostró estar ansioso por recuperar su puesto entre los talentos más jóvenes y comprometedores de las Grandes Ligas Torres destacó que no ha hablado con los Yanquis acerca de una extensión, pero que es un tema que le encantaría abordar.

“Sabemos que Tatis es un gran jugador”, dijo Torres. “Me alegro mucho por él. Cuando vi esa noticia, ¿quién no quisiera recibir ese tipo de dinero? Digo, ¿no es el sueño de todos? Yo simplemente estoy tratando de seguir jugado como juego yo, tratando de mejorar. Veremos más adelante si tengo la oportunidad de recibir un contrato grande” finalizó diciendo.

