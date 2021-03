Transportistas preocupados por la escasez del combustible

José Serrada, secretario general del Frente Unido de Transporte en el estado Aragua, señaló que el gremio se transportistas se ha visto afectado debido a la escasez del combustible, especial de gasoil, por lo que la mayoría de los conductores pierden demasiado tiempo en las colas de las estaciones de servicio.

Loading...

"Estamos en conversaciones, pero para el gremio lo que más preocupa es la distribución de gasoil y gasolina, sobre todo el gasoil, ya que en las estaciones de servicio donde llega el mismo, el personal que está en resguardo de la estación de servicio no permiten que los conductores surtan", manifestó Serrada.

Asimismo, mencionó que en las estaciones de servicio la prioridad son los camiones, lo que aumenta el tiempo de espera de los transportistas, "dan miles de alegatos, siendo la prioridad los camiones y eso que muchos de ellos no llevan una factura que demuestre que son carga de alimentos, simplemente tienen prioridad".

Serrada destacó que esta situación ha traído conflictos e inconvenientes y no permite que los transportistas presten el servicio con normalidad, "cuando se les permite equipar las unidades sólo les suministran un mínimo y sin combustible no podemos continuar trabajando".

Por último, el secretario general del FUT mencionó que las unidades de transporte que circulan son muy pocas debido a los problemas al momento de abastecer de combustible, "la prestación de servicio no es la adecuada y por eso las aglomeraciones en las diferentes paradas de transporte, y es la consecuencia de no equipar los vehículos y perder tanto tiempo parados en las colas, el transporte público no es la prioridad lo que dificultad la operatividad".

MÓNICA GOITIA | Elsiglo