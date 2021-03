'Chefs' protagonizan campaña: "Inconformismo, humildad y Trabajo"

Cuarenta representantes de la gastronomía española (entre los que figuran Ferran Adrià, los hermanos Roca o Dabiz Muñoz) protagonizan la campaña dirigida por Alberto Rodríguez para una conocida cerveza, en la que prometen "inconformismo, humildad y trabajo" para superar las dificultades de un sector maltratado por la pandemia.

Loading...

"Dicen que estamos en un momento de transformación total, que nada volverá a ser como era, que vienen tiempos difíciles. Pues bien, nosotros vamos a hacer lo siguiente: colaboraremos con los mejores productores, trabajaremos de sol a sol, seguiremos buscando la excelencia, cuidando obsesivamente cada detalle, con el máximo nivel de profesionalidad y dedicación. Porque esto no es solo nuestro medio de vida... Es nuestra manera de vivir".

Esta declaración de intenciones es pronunciada por cuarenta de los cocineros más importantes de nuestro país en Chefs, una campaña producida por Estrella Damn que busca transmitir el compromiso de un sector que, pese a la incertidumbre en la que se encuentra por la pandemia, se compromete a poner todo su esfuerzo para que la española continúe siendo"la gastronomía más reconocida del mundo".

Los hermanos Joan, Jordi y Josep Roca (El Celler de Can Roca), Ferran Adrià (elBullifoundation), Dabiz Muñoz (DiverXO), Maca de Castro (Maca de Castro), Albert Sastregener (Bo.Tic), Nandu Jubany (Can Jubany), Carme Ruscalleda (Cuina Estudi) o Paolo Casagrande (Lasarte) no dudaron a la hora de responder a la llamada de la cervecera presidida por Demetrio Carceller.

El equipo formado por el reputado director de cine Alberto Rodríguez (La isla mínima, El hombre de las mil caras) y el director creativo y guionista Oriol Villar fueron los encargados de crear un spot que arranca en elBulli, considerado como uno de los símbolos de la cocina contemporánea y un lugar perfecto para desarrollar la idea principal del rodaje: representar la excelencia de la gastronomía en España.

Elsiglo