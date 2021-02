Semana radical en Ribas cerró muy concurrida

La semana radical cerró en el municipio Ribas con gran afluencia de compradores y una actividad comercial dinámica a pesar de las medidas de restricción.

Siendo así, que el factor denominador en esta parte del estado Aragua fue la relajación con las medidas de bioseguridad. Asimismo, algunos establecimientos comerciales se encontraban trabajando a media máquina, atendiendo a sus clientes de manera controlada.

Entre tanto los locales priorizados se mantuvieron como de costumbre con grandes colas en las afueras y con el metro y medio de distanciamiento ausente.

En este sentido, Carolina Gutiérrez, mientras realizaba algunas compras, comentó que en Ribas son pocos los que respetan la semana radical. "Sólo basta con salir a cualquier sitio, sea el centro, Las Mercedes o La Mora y vas a ver como no existe ningún tipo de control de la cantidad de personas en las calles.

Ya aquí no existe radicalización, todos hacen lo que mejor les parece. Es que hasta los comerciantes se prestan porque muy pocos son los que cumplen lo establecido".

Del mismo modo, Rubén Ibáñez agregó: "Como siempre estamos viviendo una semana común y corriente, no sé para qué dicen que es radicalización, si no hay quienes hagan seguir las leyes. En mi caso, yo si respeto, estoy saliendo hoy para no salir el fin de semana. Sin embargo veo mucha gente en la calle sin tapabocas, todos pegados, es horrible".

Por su parte, Yuraima Prieto dijo: "Yo vivo en El Consejo y he venido a La Victoria todos los días a comprar distintas cosas. Es más hasta pantalones y zapatos he adquirido. Porque nadie respeta las medidas de bioseguridad y de confinamiento. Pero eso no es sólo en Ribas, porque en Revenga es igualito".

Y es que todos coinciden en la opinión que ya la palabra radical está pasando a la historia, debido a que no se respeta ninguna de las medidas de bioseguridad impuestas por los organismos de salud mundial.

"Lo de la cuarentena y los controles de salidas y entradas de personas es una fantasía, porque nadie las cumple. Es que hasta los puntos de control han casi que desaparecido", exclamó Carlos Garzas.

En resumidas cuentas, los ciudadanos de Ribas hacen un llamado a que se respeten las medidas preventivas ante el Covid-19, ya que es una enfermedad que hasta el momento sigue presente y cobrando la vida de más personas.

"Cuidarnos es tarea de nosotros mismos, porque las autoridades lo hacen cuando pueden. Entonces debemos tener nuestras medidas de prevención y en la medida de lo posible respetar lo que se nos impone, por más que no le encontremos lógica", puntualizó Daniela Ruiz.

DANIEL MELLADO | elsiglo