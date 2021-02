Las personas que se dedican al estilismo en el eje Este del estado Aragua, aseguraron que estos sitios destinados a la belleza, tanto del hombre, como de la mujer, es muy poco probable que desaparezcan, ya que arreglase siempre está presente sin importar el género.

En este sentido, los barberos y peluqueras de esta parte de la entidad aragüeña, comentaron que en la actualidad ha bajado la demanda de clientes y esto se debe más que a la situación económica, a la cuarentena y sus medidas preventivas. Pese a eso su "resuelve" ha sido atender a domicilio, donde en ocasiones registran mejores ganancias.



Con respecto al tema, Yolmer Camacho, quien es barbero desde hace 6 años, expresó: "Ahorita hay peluquerías unisex y las barberías, no creo que desaparezcan ninguna, a pesar de la situación, ya que el servicio es diferente y el hombre siempre se afeita, en mi caso a los clientes los atiendo sino es semanal, es cada 15 días. Existirán las dos por lo menos aquí en La Victoria, donde todos nos gusta estar de punta en blanco".

Del mismo modo, Doménico Gil señaló: "Yo trabajo en un sitio donde hay bastante espacio y de cierta forma es abierto, lo que ha conseguido que este año la demanda suba bastante, la gente ya está viniendo más. Todo siempre depende de la calidad del local. Entró la cultura moderna, atrás quedó el estilismo del barbero y cobraron fuerza las barberías especializadas para hombres, donde prestan más servicios como arreglo de pies y manos, nutrición fácil y limpieza de cutis. Sin dejar a un lado el servicio delivery".

Asimismo, señaló que trabajó en las peluquerías tradicionales, donde la demanda mermó entre 40% a 50%. "La gente busca el centro comercial para salir, en los locales con salida a la calle bajó 80% y otros quebraron. Esto no es un secreto, es algo que se puede observar con un paseo por las principales calle y avenidas".

Ahora bien, como muchos otros barberos, Gil destacó: "Me está yendo mejor con delivery, pero es más agotador. Actualmente hago 12 servicios al día y la gasolina cuesta una buena porción de lo que se hace".

Siguiendo con la línea investigativa, la señora Ingrid Fuenmayor, quien es peluquera en La Victoria agregó: "No creo que las barberías desaparezcan porque el hombre tiene que afeitarse. En las peluquerías tradicionales disminuyó bastante el trabajo porque la gente no quiere ir al local o no tiene la plata. La demanda bajó 35%."

Además señaló: "Ahorita no hago domicilios, por la pandemia la gente no quiere llevar a otras personas a la casa. Dan más ganancia porque no tengo que pagar por silla, toda la plata es para mí. Los servicios más solicitados son corte y secado".

Por su parte, el estilista Rafael Rondón, estima que las barberías no cerrarán, más bien el servicio evolucionará. "En un futuro lejano tal vez y serán sustituidas por domicilios. Trabajo por mi cuenta porque las peluquerías están muy vacías, sólo 2 o 3 clientes se acercan a los locales por cuarentena y situación país".

Rondón aseveró: "los clientes mermaron y buscan de atenderse con barberos en la calle porque no tienen $3 a $6 para pagar la barbería y cambian el servicio por una harina o un aceite. En la semana radical tengo más clientes porque la gente no quiere salir o sentarse al lado de otra persona, prefieren el domicilio por ser más higiénico", dijo.

MANICURISTAS TAMBIÉN HABLARON

La manicurista Rosangela Padrino aseguró: "Los domicilios si tienen mucha más ganancia, en un local hay que dejarle un porcentaje a la peluquería. No a todo el mundo le gusta que uno vaya a su casa, y en la calle a uno le pueden robar los materiales".

De la misma forma, Pierina Torres indicó: "Por ir a las casas de las clientes, cobro un poco más, ya que hay que trasladarse y el transporte público es incómodo, ya sea por las deficiencias o por la falta de efectivo. Gano más, pero el local es más cómodo y tengo 4 o 5 por día, con domicilios 2 o 3".

DANIEL MELLADO | elsiglo