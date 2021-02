La gran afluencia no representa ganancias para el comercio

Durante esta nueva semana de radicalización, en las calles y aceras del centro de Maracay, municipio Girardot, se observó gran afluencia de vehículos y personas, sin embargo, los comerciantes no reportaron buenas ventas.

Los comerciantes aseguraron que la mayoría de las personas que recorren el centro sólo están observando o comparando precios, pero no realizan una compra específica, contrario a lo que se había pensado.

En este sentido, Kevin Gragirena manifestó que para los trabajadores del volante esta semana no reportó ganancias; "no hay movimiento, uno ofrece el servicio de taxi, pero son muy pocas las personas que quieren o pueden cancelarlo, entonces al final para nosotros es pérdida".

Asimismo, Gragirena destacó que la carrera mínima es de 3 dólares, no obstante "ya no es una prioridad, las personas se las ingenian pero no pagar un taxi".

De igual forma, Alfredo Reina catalogó de mala esta semana radical; "en un día puede ser que haga una sola carrera, por ejemplo, el día jueves no hice ninguna, es decir no llevé nada de dinero para la casa y así vamos todos los días".

Reina detalló que pasa hasta cuatro días en la cola de la estación de servicio para poder surtir de combustible su vehículo, y una vez logran equipar, salen a las calles y no consiguen mucho dinero; "a veces nos toca pagar la gasolina a precio internacional, entonces salimos a trabajar y tenemos semanas tan malas como estas", finalizó.

MÓNICA GOITIA | Elsiglo