Falta de agua también afecta a los vecinos del sector 1 de Caña de Azúcar

El problema de la falta del vital líquido en algunas comunidades de la entidad aragüeña parece no tener una solución, incluso con el paso de los días la situación tiende a agravarse, específicamente en Caña de Azúcar, los habitantes denunciaron que llevan un mes que no reciben agua por tuberías.

Los vecinos del sector 1 indicaron que desconocen a qué se debe esta falla, ya que hasta la fecha no han recibido ninguna respuesta al respecto, y en su defecto, sólo les queda cargar agua hasta tres veces al día, para así poder satisfacer las necesidades en sus viviendas.

Los vecinos destacaron que aquellos que no cuentan con pozos de agua se ven en la obligación de ir a buscar el vital líquido en los llenaderos cercanos.

En este sentido, María Álvarez manifestó que desde tempranas horas debe empezar a cargar agua para poder hacer los quehaceres, "son muchas las personas de los sectores 1, 2 y 3 que deben pasar por esta situación, es desesperante tener que vivir sin agua".

Asimismo, Pedro Rodríguez señaló que en el mes de diciembre les llegó el agua a los edificios, pero en el mes de enero sólo pudieron disfrutar del vital líquido unos cinco días, "debemos hacer varios viajes diarios para poder abastecer nuestros hogares, a veces llegamos hasta las 4:00 de la mañana y a esa hora no se cuenta con alumbrado público".

Mencionó que algunas personas mayores han sufrido accidentes mientras están buscando agua, "aquí hemos visto hasta caídas, la mayoría de los que buscan agua son adultos mayores que están solos en sus casas y deben abastecerse de alguna forma, pero para los que tienen algún tipo de enfermedad es mucho peor".

De igual forma, María Márquez manifestó que no cuentan con el dinero suficiente para pagarle a los camiones cisternas, "nosotros vivimos de la pensión, nos alcanza sólo para comer, y lo que ganan nuestros familiares no es suficiente para comprarle el agua a los camiones y abastecernos, por eso nuestra única opción es venir hasta los llenaderos todos los días".

Márquez indicó que cuando los abastecen los camiones cisternas de la Alcaldía de MBI o la Gobernación del estado, no es suficiente para todos los vecinos, "son tantos los afectados por la falta de agua que no alcanza, lo que empeora cada día la situación y en los hogares donde hay niños y adultos es más difícil".

Por su parte, Rafael Chiquito recalcó que aparte de la falta del vital líquido, también se enfrentan a un problema que denominó los bachaqueros del agua, "existen algunas personas que se han querido apoderar de los llenaderos de agua, ellos venden el agua o en algunos casos le cobran a las personas para llevarles los potes llenos hasta sus casas".

Finalmente, destacó que esos ciudadanos no hacen las colas en los llenaderos, sino que llegan de una vez y empiezan a llenar, "son hasta quince pipotes los que ellos llenan, y las demás personas que estamos en la cola debemos esperar en silencio, es una situación que no es justa para ninguno, ya basta con no tener agua como para también soportar esta situación".

MÓNICA GOITIA | Elsiglo