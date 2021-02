Docentes exigen el pago de sus reivindicaciones salariales

El presidente del SUMA Aragua, Henry Medina, denunció que el ejecutivo regional está incumpliendo nuevamente con el pago de sus requerimientos salariales, específicamente en cuanto a la cláusula 6 de la segunda Contratación Colectiva.

En este sentido, Medina destacó que "hay unas implicaciones no sólo en el incumplimiento de pago, sino también el derecho de los docentes estadales al no cancelarle el bono de 13.340.000 bolívares, que nos corresponde por derecho y ya fueron cancelados a los docentes nacionales.

De esta manera, el presidente del SUMA Aragua comentó, "la cláusula 6 de la Contratación Colectiva señala que cualquier aumento que se de a los docentes por la vía administrativa y ejecutiva debe ser aplicado a los profesores adscritos al ejecutivo regional; de esta manera la contratación es violentada porque el trato que se estipula según la cláusula, habla de la igualdad de condiciones para todos los sectores docentes".

En este sentido señaló, "le exigimos al Gobierno Nacional que se ajuste en cuanto a las bonificaciones que se están haciendo, aunque no estemos de acuerdo con esas bonificaciones, sino en un sueldo que pueda ser satisfactorio y que alcance para el bienestar de los docentes".

Por otro lado, el representante del Sindicato Único del Magisterio destacó que las condiciones en el estado no están aptas para el comienzo de clases presenciales en el país.

Al respecto informó, "no estamos de acuerdo con el retorno de las clases presenciales, debido que no hay escuelas en plenas condiciones, haciendo un llamado a los padres, los niños no pueden estar en riesgo en las escuelas".

Por otro lado, recalcó el docente, "le hacemos un llamado a todos los sectores educativos del estado a que no nos separemos de las luchas y estar activos ante los llamados de protestas para exigir los derechos que nos corresponden; de igual manera a padres y representantes para que nos apoyen en esta justa lucha".

JOSÉ CARPIO G. | elsiglo

foto | NAYALI DÍAZ (pasante)