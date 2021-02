Miguel Cabrera tiene oportunidad de jugar en primera base este año

El mánager de los Tigres de Detroit, A. J. Hinch, no descarta la posibilidad de que Miguel Cabrera defienda la primera base en la temporada 2021 de la Grandes Ligas, que comienza el 1° de abril.

Loading...

"Está de gran ánimo", dijo el dirigente de los Felinos este domingo, tras observar la llegada del venezolano al campo de entrenamientos en Lakeland, Florida, el pasado sábado.

"Obviamente ha trabajado fuerte en la temporada muerta. Me he comunicado con él desde que me contrataron y obviamente él trabajo a la defensa. El sábado fildeó algunas rodadas en la primera base", destacó el dirigente.

Ahora surge una gran interrogante para Hinch: ¿Cómo pretende equilibrar el deseo de Cabrera de jugar todos los días -y en el terreno- con el deseo del mánager de mantener al veterano en salud y productivo?

Los tres antecesores de Hinch en Detroit contaron con diferentes etapas en la carrera de Cabrera. Jim Leyland una vez dijo que el manejar el volumen de trabajo de un jugador en las últimas fases de su carrera es uno de los retos más grandes que un capataz enfrenta. Hinch tiene en sus manos dicho dilema con Cabrera, y lo hace con el toletero cerca de hacer historia.

Esto no es nada nuevo para Hinch, quien trabajó con veteranos a finales de sus carreras durante su tiempo con los Astros. El puertorriqueño Carlos Beltrán era un bateador designado de 40 años que fue titular para una docena de partidos en las praderas en el 2017. Brian McCann estuvo limitado por lesiones en las últimas dos temporadas en Houston.

Obviamente, el caso de Cabrera es diferente. Ahora que cumplirá 38 años el 18 de abril, está entre los mejores bateadores de su generación, inicia su décima tercera campaña con los Tigres y todavía es uno de los puntos fuertes de la ofensiva de los felinos. Necesita ser productivo para que los Tigres puedan tener éxito. También está a 13 jonrones de los 500 en su carrera, y 134 imparables de los 3 mil, ambos logros al alcance este año si se encuentra en salud por una temporada completa.

"La clave estará en la comunicación", dijo Hinch. "Todos son diferentes. Algunos pueden procesar varias cosas. Algunos muchachos quieren estar bien involucrados en su situación, y algunos lo opuesto. Todos quieren trabajar bajo un plan de expectativa y así harán lo que sea. Varios manejan con mucha delicadeza la situación de los veteranos, y la realidad es que debes guiarlos de la misma manera que a un joven en desarrollo. Obviamente, lo logras con más información y con lo que ha hecho un jugador para que tenga éxito, pero como cualquiera, necesitan una estructura. Quieren ser parte del equipo", añadió.

Cabrera dijo a finales de la campaña pasada que esperaba jugar como inicialista en el 2021, explicando que así se siente más involucrado.

"Si juega en la primera base, según el plan (una o dos veces a la semana, dependiendo de los horarios de los partidos, el clima y su salud) eso me permite poner como bateador designado a Wilson Ramos, Jonathan Schoop, Nomar Mazara o Robbie Grossman. Me permite darle tiempo de juego a varios muchachos en el equipo", acotó Hinch.

AVN