Maracay de regreso a la semana radical

Aragua se puso ayer en modo de "semana radical", luego de 10 días de flexibilización ampliada en el marco del Carnaval.

Como es exigido por la normativa vigente, solo los comercios priorizados mantuvieron sus puertas abiertas, y se observó el regreso los puntos de control por parte de las autoridades, así como las barreras en algunas vías estratégicas de la ciudad, con la finalidad de disminuir el tráfico y en calles y avenidas.

Cabe destacar que el sector transporte estuvo laborando ayer de manera normal, recorriendo las rutas urbanas correspondientes a cada línea.

HABLA LA GENTE

Con respecto al tema, Mari Parra destacó: "De verdad yo no veo ningún cambio de semana, sigo observando aglomeración de personas. El tránsito, tanto peatones como vehicular, está como si nada, no hay restricción. Algunos personas respetan las normas de bioseguridad, mientras que otros no".

Por su parte Norelis Pérez comentó: "Se ve bastante fluido el tránsito de personas, hay presencia de gente en la calle, más que todo comprando alimentos, pero todo el mundo en la calle haciendo sus diligencias".

Igualmente Rayselis Flores comentó: "Observo un movimiento comercial normal, hay tiendas que se ven cerrados, pero están atendiendo una mínima cantidad de personas. Considero que la gente ha agarrado esto de juego, no hay una concientización, siendo o no semana radical, el centro siempre está full".

JOSÉ CARPIO G | elsiglo

fotos | JOEL ZAPATA