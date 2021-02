Por hambre se escaparon los monos del Zoológico

Luego de que este sábado se conociera a través de las diferentes redes sociales, que un grupo de varios de monos del Zoológico de las Delicias, ubicado en el municipio Girardot del estado Aragua, escaparan hacia las zonas adyacentes de este recinto, los vecinos manifestaron su consternación ante este hecho.

Y es que según los habitantes del sector Camoruco, en la parroquia Las Delicias, los animales aparecieron en los árboles de algunas viviendas en horas de la noche del pasado jueves 18 de febrero, pero no fue hasta este sábado que se hicieron virales en las redes sociales.

En conversación con los residentes, éstos tienen varias teorías que puedan ser la razón del porque están en las adyacencias de este sector.

A juicio de Soraya Borelly, los monos no se escaparon del Zoológico, sino que alguna persona se apiadó de ellos y decidió abrir sus jaulas para que salieran en búsqueda de alimentos, ya que según la ciudadana los pocos animales que quedan en el lugar se están "muriendo de hambre" por falta de atención.

"Para ninguno de nosotros es un secreto que esos animales allí se están muriendo de hambre, porque desde que cerraron el Zoológico muchos murieron famélicos, como el tigre que regalaron, habían unos venados que de la noche a la mañana se perdieron, tuvieron crías de cochinos de monte y dicen las malas lenguas que se los comieron, las aves se perdieron", destacó Borelly.

La ciudadana resaltó que entre comentarios de vecinos se dijo que posiblemente los mismos vigilantes dejaron abiertas las jaulas para que los animales salieran en búsqueda de comida.

"En uno de los videos que se ve a un mono comiéndose un huevo de gallina de forma desesperada porque se están muriendo de hambre, y muchos vigilantes son del barrio, es así como sabemos que esos pobres monos están desesperados por alimentarse", indicó Borelly.

Asimismo, Estefani Montañés considera un descuido por parte de las autoridades pertinentes que desde hace ya varios días esos animales se encuentren libres y circulando en varias zonas del sector Camoruco.

"Si es verdad eso de que los monos están hambrientos, no sabemos si por buscar alimentos comiencen a actuar de forma agresiva, me parece una gran falta, primero que no alimenten a esos pobres animales y que además no estén atentos y que se hayan escapado", dijo Montañés.

De igual manera, el señor Sixto Hernández dijo que es una "maldad" mantener a los animales sin atención ni alimentos.

"No tienen una buena atención esos animalitos, están preocupados en la remodelación y no es lo que verdaderamente atrae de ese lugar, que son los animales, los están dejando morir de hambre, y es lógico que los monos vieron una forma de salir a buscar comida y claro que la van aprovechar", dijo Hernández.

Sin embargo, el señor Nicolás Araujo comentó que muchas personas se abocaron a tratar de alimentarlos.

"En el puente vi como a 3 y las personas de la zona trataron de entre todos darles comida, porque lo que están es hambrientos y por eso salen desesperados, aunque no se como se escaparon, pero es más que evidente que se están muriendo de hambre", señaló Araujo.

El señor Enrique Echezuría manifestó que los monos entraron a la casa de su vecino y acabaron con los huevos y frutas que tenía en su residencia.

"No son una manada gigante como mucha gente dice, son cuando mucho seis y a donde mi vecino entró uno que se comió los huevos. Pero tres pajaritos que tenía los mató, supongo que con la intención de agarrarlos y jugar con ellos y sin querer los lastimó y se murieron", contó Echezuría.

Dijo que no son animales agresivos si son muy "alocados" y en algunas partes de la zona han hecho desastres comiéndose las frutas y los alimentos.

Por otro lado, los ciudadanos aseguraron que hasta el momento ningún ente gubernamental se ha acercado a la zona para tratar de controlar a los monos, aunque no han mostrado signos de agresión en contra de los residentes, es una situación que los tiene preocupados.

Los vecinos piden que se aboquen a rescatar a los monos antes de que les pueda pasar algo que después puedan lamentar, teniendo en cuenta que son animales que están acostumbrados a estar encerrados.

También alegaron que deben ofrecerles una mejor atención a los animales del Zoológico de Las Delicias, ya que según los habitantes del sector muchos animales allí se han muerto de hambre.

EL ZOOLÓGICO EN SUS TIEMPOS

Este Zoológico es emblemático en la ciudad de Maracay, ya que se encuentra ubicado en las faldas del Parque Nacional Henri Pittier a orillas del río Maracay en la avenida Las Delicias en dirección a Choroní.

Estos espacios contaron en su época con gran cantidad de animales exóticos que deslumbraban a cualquiera que paseara en sus instalaciones como un oso híbrido, cocodrilos del Orinoco, onzas, panteras, cunaguaros, gavilán habado, halcones, docenas de tortugas y morrocoy cohabitando con varios chivos enanos, gallinas y codornices.

Y como olvidar al único elefante del parque, que era una especie asiática, hembra, nacida en libertad y llamada Lucky que llegó al Zoológico de Maracay en 1953. Lucky compartía pacíficamente su terreno con un burro llamado Platero. Lucky murió el 3 de octubre de 2012 por falta de cuidados, según los vecinos de Camoruco.

JENNILET DÍAZ | Elsiglo