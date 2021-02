Piden investigación a alcaldías altomirandinas por venta de gas en dólares

La Secretaria General del partido político Cambiemos Movimiento Ciudadano en el estado Miranda exigió este domingo al Fiscal General de la República Tarek William Saab investigar con lupa a las alcaldías oficialistas de los altos mirandinos y sus corporaciones de servicios, así como la relación de funcionarios de esas dependencias con relación a las ventas en dólares de bombonas de gas a los vecinos del eje.

Según la dirigente de la tolda púrpura "las familias venezolanas se han visto en la obligación de comprar “bachaqueado” el gas ante la terrible escases de este servicio y los funcionarios locales se han aprovechado de esta situación vendiendo bombonas entre 7 $ y 10 $".

Para De Franca hay una vinculación directa entre la banda recientemente desmantelada por el Ministerio Público, integrada por funcionarios de PDVSA Gas y algunos entes y funcionarios locales "no solo le vendían directamente a los ciudadanos bombonas de gas en 7 $ sino que también se las vendían a funcionarios locales y estos le ganaban comisiones de 3 a 5 $ por bombonas; desde hace meses los vecinos han venido denunciando casos tanto en los municipios Carrizal y Guaicaipuro, algunos hasta con servicio Delivery".

De Franca pide que esa investigación que realiza la fiscalía vaya más a fondo y que los responsables se enfrenten a la justicia venezolana "caiga quien caiga, sin importar si es un miembro de su misma tolda política, aquí ningún a funcionario público se le debe aceptar actos de corrupción, debemos comenzar a depurar nuestro sistema de falsos servidores al pueblo que solo están allí para enriquecerse y que juegan con las necesidades de la gente", puntualizó la dirigente.

La también ex candidata a la Asamblea Nacional asegura que es necesario trabajar en una Propuesta de Ley Contra la Corrupción y que ese documento debe unir a todos como dirigentes y venezolanos, "la corrupción ha terminado afectando a nuestro país, todos hemos salido perjudicados ante el gran desfalco al Estado venezolano que han hecho unos y otros; llegó la hora de trabajar unidos para castigar tanta corrupción y la Asamblea Nacional es el espacio correcto para trabajar en ello".

Finalizó recordándole a los ciudadanos de los altos mirandinos a denunciar con nombre y apellido a cualquier funcionario o particular que le pida dólares por una bombona de gas, que no están solos y que en lo particular el compromiso sigue intacto con ser la voz de los vecinos ante tantas injusticias y abusos, "sé que los vecinos se sienten solos, que sienten que no tienen a dónde acudir pero aquí hay una dirigencia responsable que será la voz de cada denuncia sobre la violación de los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y los abusos cometidos por quienes ejercen el poder, sean de la tolda que sean"

elsiglo