Transportes escolares del Eje Este ya comienzan a desempolvarse

El llamado a las clases presenciales bajo el esquema 7+7 realizado por el Ejecutivo Nacional, al parecer ya es un hecho y ante este panorama los transportes escolares del eje Este del estado Aragua, ya comienzan a prepararse para retomar su empleo, en la medida de lo posible.

Y es que para nadie es un secreto, que hablar de ir al colegio es sinónimo de merienda, útiles escolares y sobre todo el traslado de los más chamos, tomando en cuenta que los padres y representantes se encuentran laborando y en este 2021 bajo normas especiales, que en ocasiones les imposibilitan llevar a sus representados hacia los planteles, los cuales también laborarán con medidas específicas.

Con respecto al tema, Carlos Martínez, quien se ha dedicado al transporte escolar por más de 30 años, manifestó que sintió un "fresquito", al oír el regreso de los estudiantes a las aulas, puesto que desde marzo del año 2020, debido a la pandemia, su fuente de ingreso se ha visto afectado, por lo que tiene altas expectativas para el regreso a clases.

"Aquí en el municipio Ribas y hasta en Revenga y Bolívar, este siempre ha sido un servicio que mantiene una demanda regular, pese a los costos, porque muchos padres lo requieren para la seguridad vial de sus hijos. Siento que ahora más que nunca lo necesitarán", afirmó Martínez.

Aunado a esto, el señor Martínez agregó que la única variante que tendrá este año, de llevarse a cabo el ingreso a los colegios, es que no podrá cubrir las mismas rutas. "A causa de la pandemia y los problemas con la gasolina sólo puedo transportar a los niños en las zonas más cercanas del municipio Ribas y eso es muy a mi pesar, ya que antes yo llevaba muchachos hasta Las Tejerías".

Del mismo modo, Gisela Tirado, con más de 20 años de servicios en el transporte escolar mencionó: "Este ha sido mi único empleo fijo y cuando ocurrió la pandemia me desanimé mucho. Llevo años en este negocio. Es lo único que hago, incluso trabajé como taxista unos días pero no funcionó tanto, por eso el regreso a las clases me emociona y más cuando varias mamás me han llamado".

Ahora bien, los transportistas escolares coincidieron en que se mantienen prevenidos con todas las medidas pertinentes de bioseguridad, para recibir a los chipilines y no sólo brindarles la tranquilidad a los padres de un transporte seguro, sino también saludable tomando en cuenta la pandemia.

"Siempre viajo con tapabocas y guantes, así que toda persona que suba a mi carro debe usarlos igualmente. También les ofrezco alcohol antes de entrar al vehículo en caso de que no tengan. Sin embargo, es importante recordar a los padres que mantengan las medidas y creen la conciencia de cuidarse, que mi persona en particular se la reforzará. Cuidarnos es tarea de todos y más si tenemos a niños en nuestro poder", dijo Tirado, al tiempo que agregó que el número de niños que traslade también será controlado.

EL COSTO Y LOS MÉTODOS DE PAGO

Siguiendo la línea investigativa, se conoció que el precio y las alternativas de cancelación por lo menos en esta parte del eje Este aragüeño, van a variar de acuerdo al conductor y al vehículo. Sin dejar a un lado los tramos que deban cubrir.

"Anteriormente aceptaba todo tipo de pago: efectivo, transferencias, pago móvil y demás, pero ahora debido a la situación económica sólo aceptaré divisas, porque es la alternativa que tengo, para que el dinero no se me devalué en la cuenta. Y esto sin contar que todos sabemos que ahorita todo es cancelado en dólares", aseveró Alicia Ramones.

Asimismo, declaró: "si nos adaptamos al 7+7 dictado por el presidente Maduro el pago será cada semana que los niños asistan a clase semanal, con un costo por ahora de $5, es decir un dólar por día, esto es lo que he estudiado con otros transportista para aliviar un poco el bolsillo de los padres, ya que nosotros también los somos".

Otro aspecto, donde las opiniones de los conductores fueron iguales, fue en lo que se refiere a las dificultades con el combustible. "Sin duda la gasolina es un gran factor que afecta a cualquier persona que use su vehículo para trabajar, por esa razón los costos del servicio pueden elevarse", afirmó Bello.

En resumidas cuentas, en los municipio Ribas, Revenga, Santos Michelena, Bolívar y Tovar, todos los ciudadanos esperan un retorno seguro y con máxima protección para el regreso a las aulas en marzo, es por ello que los transportistas escolares ya están "manos a la obras", realizando los debidos arreglos y acondicionando sus vehículos para prestar su servicio, el cual ya casi cumple un año sin laborar.

DANIEL MELLADO | elsiglo