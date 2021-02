Ciudadanos insisten en cumplir con las medidas de bioseguridad

Luego de que este viernes 19 de febrero en horas de la noche, el gobernador del estado Aragua, Rodolfo Marco Torres, anunciara a través de su cuenta en la red social Twitter que resultó positivo para el Covid-19, instó a los ciudadanos a cuidarse y cumplir con las medidas de bioseguridad implementadas para evitar la propagación del virus en la entidad.

Loading...

Ante esto, los maracayeros manifestaron su preocupación ante la noticia y enfatizaron que en estos momentos hay que cuidarse más, teniendo en cuenta que la población acaba de salir de un asueto de Carnaval completamente flexibilizado.

En este sentido, Luisa Castillo aseguró que es momento de que la ciudadanía comience a tomar más enserio la pandemia por la que el mundo está atravesando.

"Esta pandemia nos puede perjudicar mucho si no somos precavidos, hoy fue el gobernador, mañana puede ser un hermano, un tío, un abuelo o un sobrino, el punto es que debemos concienciar y responsabilizarnos", dijo Castillo.

De igual forma, María Acosta destacó que desde hace varias semanas ha notado que muchos ciudadanos ya no están haciendo caso a las medidas sanitarias recomendadas para evitar contagiarse.

"Son muchas las personas que se aglomeran en los establecimientos, muchos ya no usan el tapaboca, y esas son medidas muy sencillas de cumplir, pero por alguna razón muchos no lo están haciendo", expresó Acosta.

A juicio de la señora Adelaida Granadillo, las medidas fueron implementadas para cumplirse, porque sino habrá consecuencias que podrían ser mortales para los ciudadanos.

"Tenemos que cuidarnos y más los que somos de cierta forma más vulnerables a ese virus, si es cierto que tenemos que seguir con nuestras vidas, pero siempre tomando en cuenta las recomendaciones, porque sino tendremos consecuencias nefastas", indicó Granadillo.

Al respecto, Leily Piñango agregó, "he notado que la mayoría no cumple con las medidas, sobre todo en la parte del distanciamiento, ya que en los locales son muchas las personas que se juntan sin respetar el debido espacio y el uso correcto del tapabocas, muchos lo usan de collar, cintillos o simplemente lo tienen en el bolsillo, no hay conciencia".

Asimismo, Piñango expresó que muchos no tienen esa responsabilidad de cuidarse, teniendo en cuenta que mientras cuidas tu salud también garantizas de cierta forma la de tus familiares, personas cercanas y el entorno donde te desenvuelves.

"No es tanto por la conciencia, porque actualmente hay muchas campañas que promueven la concientización, y ya a estas alturas todos sabemos como debemos cuidarnos ante este virus y adecuarnos a esta medidas, pero el detalle es que muchos no se han responsabilizado por su salud", dijo Piñango.

Ruddy Chirinos comentó, "desde hace varias semanas se ha bajado la guardia con lo que respecta a las medidas sanitarias, ni el distanciamiento ni el uso del tapabocas está siendo tomado con la seriedad que merece, es hora de que pensemos un poco más en nuestra salud y en la de los demás".

Chirinos también alegó la extensión de la flexibilización por la temporada de carnaval puede ser una decisión perjudicial para el aumento de la ola de contagios en los diferentes estados del país.

JENNILET DÍAZ | elsiglo