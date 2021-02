Niccolo Canepa es operado con éxito de una fractura en el tobillo

El italiano Niccolo Canepa (Yamaha Yart EWC) ha sido operado con éxito en el Hospital Universitario Dexeus de Barcelona de la triple fractura en el tobillo izquierdo que se produjo tras una caída en los entrenamientos que estaba realizando en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste (Valencia).

Loading...







Canepa estaba probando con sus compañeros de equipo del YART Yamaha, Marvin Fritz y Karel Hanika, cuando sufrió una fuerte caída al entrar en la curva diez, en la que airbag de su mono se desplegó y evitó lesiones en la parte superior del cuerpo, pero un fuerte impacto en su tobillo izquierdo dejó al ex campeón del mundo de resistencia con tres fracturas en esa articulación.





El piloto italiano fue trasladado al Hospital Universitario Dexeus de Barcelona, donde se estabilizaron las fracturas con dos placas, en una intervención quirúrgica de dos horas que tuvo lugar el miércoles por la noche y cuyo pronóstico es bueno, y permitirá a Canepa recuperarse por completo antes de las 24 Horas de Le Mans del 17/18 de abril, primera prueba del Mundial de Resistencia 2021.





"Quizás arriesgué demasiado en una pista que todavía estaba un poco sucia, y tuve un 'highside' (lanzado por los aires) enorme en la entrada a la curva diez, probablemente el más grande que he tenido", recuerda Canepa del percance.





"El 'airbag' funcionó perfectamente, pero recibí un gran impacto en mi tobillo izquierdo y sufrí tres fracturas, por lo que me han tenido que colocar dos placas para estabilizar las fracturas, que no eran tan fáciles de colocar, pero los médicos confían en que me recuperaré completamente", señaló Canepa en la nota de prensa de su equipo.





"Estoy seguro de que estaré en plena forma para la primera carrera de la temporada 2021 en Le Mans, en abril, y estoy deseando volver a subirme a la moto", recalcó el piloto italiano.

EFE