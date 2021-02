Zinedine Zidane, técnico del Real Madrid, se mostró afectado por la recaída de Dani Carvajal de su lesión muscular y aseguró, tras el triunfo plácido ante el Valencia (2-0), que no tiene una explicación a la plaga de lesiones que sufre su equipo.

"No lo tengo detectado, no lo entiendo, son muchas lesiones y estoy preocupado porque cuando pierdes a un jugador, como entrenador te molesta. Es una recaída y lo siento por Carva. Estaba bien, jugó 25 minutos muy bien. Es un jugador muy importante para nosotros. No puedo explicar todas estas lesiones", afirmó en rueda de prensa.

Carvajal regresaba tras mes y medio de lesión y se someterá el lunes a una resonancia magnética para confirmar el alcance de la recaída.

"Lo siento por todos mis jugadores, los quiero con nosotros. Una lesión es lo peor para un entrenador. Se ha vuelto a hacer daño Carva y espero que sea poco. Mañana lo veremos, a ver cuánto tiempo", añadió.

Un calendario cargado de partidos es una de las razones de las lesiones y Zidane no quiso valorar los distintos puntos de vista de la Real Federación Española de Fútbol y LaLiga sobre la reducción de partidos de LaLiga Santander.

"No voy a entrar en eso, ya bastante lío tenemos nosotros. El calendario es el que es, no tuvimos pretemporada y es normal que haya muchas lesiones", destacó.

El técnico madridista celebró la buena línea iniciada por su equipo con tres triunfos consecutivos en una semana: "Vamos a seguir con lo que estamos haciendo, sin mirar a los demás, estamos en una buena racha, creemos en nosotros, lo hacen los jugadores y me alegro".

"Hoy ha sido muy buen partido, defensivamente interpretamos todos muy bien sin balón y con él hicimos mucho daño en la primera parte. Hay que seguir. La mejoría es evidente porque creemos en lo que hacemos. Dentro de una temporada, a veces tienes dificultades y hay que superarlas. Es lo que estamos haciendo, pero quedan muchos puntos en juego", sentenció.

