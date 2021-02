La Colonia Tovar a la espera de poder activarse en Carnaval

Los comerciantes, operadores turísticos y pobladores de La Colonia Tovar se encuentran inmersos en una atípica temporada de Carnaval, pero con el mismo ímpetu de recibir a los visitantes que opten por escoger este destino del eje Este de Aragua.

En medio de la expectativa, los ciudadanos de esta parte de la entidad aragüeña, hicieron un llamado a la empresa del Estado, Corpoelec, para que solventaran las fallas de energía, que mantienen a parte del pueblo laborando con media fase, lo que en oportunidades les afecta a la hora de realizar las transacciones comerciales y por consiguiente resta la calidad del servicio.

"Nosotros estamos ya dispuestos a trabajar, tomando nuestras medidas, tanto para acariciar un poco el bolsillo de los turistas y hacer más atractivas las comercializaciones, como de prevención, porque sabemos que la pandemia sigue presente", manifestó María Gerig, trabajadora de un puesto.

Carlos Castro agregó: "Ojalá y sea positiva la respuesta, porque así nos recuperaríamos un poco luego de estar tanto tiempo cerrados, en diciembre comenzamos de a poquito y ahorita esperamos afianzarnos, por eso es importante que todos pongamos de nuestra parte tanto comerciantes, como quienes viven aquí y autoridades".

Carlos Then dijo: "Hay que estar activos y que no nos agarren las medidas de sorpresa, por eso muchos ya tenemos elaborados planes que hagan atractivo el turismo este Carnaval, tomando en cuenta que los Jokilis no van a salir y ese es una de las causas por la que la gente viene. Sin embargo, nuestra gastronomía va a estar presente, la atención y sobre todo el clima".

Otro sector activo durante esta "flexibilización de Carnaval" es el hotelero. En este sentido, los dueños y encargados de cabañas y hoteles como Patricia Pérez, destacó que actualmente mantiene todos los servicios en óptimo estado para recibir a los temporadistas.

"Estamos esperando para ponernos manos a la obra a recibir a nuestros turistas. Igualmente constantemente recibimos orientaciones de cómo profundizar los protocolos de bioseguridad, a fin de ofrecer una estadía segura a los visitantes. Asimismo, hemos realizado jornadas de desinfección para mantenernos prevenidos y evitar posibles contagios".

Por su parte, Marissa Frey, quien también labora en este tipo de sitios, dijo sentirse optimista, especialmente con el Día del Amor y la Amistad.

"Creo que mejor no nos puede funcionar este asueto. La Colonia Tovar lo tiene todo, tanto para pasar días alegres de Carnaval, como ratos románticos para celebrar San Valentín y nosotros en las cabañas ya tenemos todo calculado con combos de servicios y demás para hacer unos días distintos, como suelen ser los días en La Colonia", puntualizó Frey.

DANIEL MELLADO | elsiglo