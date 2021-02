Tras su participación en un acto por el Día de la Juventud en la plaza Bolívar de Chacao, estado Miranda, el líder de la oposición, Juan Guaidó fue agredido por presuntos colectivos adeptos al chavismo, quienes lo acusaban de corrupto mientras abordaba un vehículo.

Foto: Referencial

A través de la red social Twitter, se difundió un vídeo donde se ve a un grupo de reporteros quienes lo siguieron hasta una camioneta negra quienes le preguntaba sobre si se robó unos recursos económicos, en el cual Guaidó se negó a responder dichas preguntas, preguntándoles a los reporteros si sabían quiénes eran Sadam Huseín y Gaddafi.

Mientras los presuntos comunicadores seguían a Guaidó, comenzaron a preguntarle en varias oportunidades si era un ladrón, siendo la respuesta del lider opositor con un no, afirmando que los recursos que le han llegado son destinados para “combatir la crisis humanitaria y para los héroes de la salud (un programa de subsidio creado por la Asamblea Nacional electa en el 2015 para darle un apoyo económico a los médicos venezolanos).

Luego de abordar el vehículo, Guaidó dirigió unas palabras a los reporteros y expresó que: “Maduro es el corrupto”, sentándose en la parte trasera de la camioneta.

Al instante, uno de los camarógrafos que seguían a los reporteros, empujo a uno de los escoltas que acompañaba al dirigente político en el acto político en Chacao, pero se contuvo para responder agresivamente, sentándose en la parte del copiloto del vehículo.

Durante su intervención de este viernes en la Plaza Bolívar de Chacao, Juan Guaidó se dirigió a los estudiantes universitarios y movimientos juveniles que estaban siendo acompañados por los diputados a la Asamblea Nacional del 2015, reconoció el esfuerzo, aporte y sacrificio que los jóvenes hacen por la libertad de Venezuela.

“Yo estoy aquí para recordarles que son ustedes, juventud, quienes tienen la fuerza y la capacidad de decisión para cambiar el rumbo trágico en el que nos ha metido la dictadura. La dictadura va a hacerles creer que no es posible un cambio en Venezuela; pero eso no es verdad, aquí los señalados por delitos de lesa humanidad son ellos, por lo que no es verdad que estén fuertes”, enfatizó.

