La eficacia encestadora del escolta Fred VanVleet y el ala-pívot camerunés Pascal Siakam, anotaron 32 puntos cada uno, permitiendo a los Torono Raptors venir de atrás para conseguir la remontada en la segunda mitad e imponerse a domicilio por 113-128 ante los Memphis Grizzlies.

El escolta-alero Norman Powell dio otros 29 puntos a los Raptors, que comenzaron su remontada tras la expulsión del entrenador Nick Nurse en el tercer cuarto.





VanVleet también dio nueve asistencias con Toronto, que superó a Memphis por 43-65 en la segunda mitad, incluyendo 16-34, en el cuarto periodo.





El pívot lituano Jonas Valanciunas lideró a Memphis con un doble-doble de 27 puntos y 20 rebotes, el máximo de la temporada, que no impidieron la derrota de los Grizzlies (9-10), que perdieron el cuarto partido consecutivo.





Asimismo el escolta-alero Dillon Brooks obtuvo 22 puntos, pero acertó 8 de 20 tiros de campo, mientras que la base Ja Morant terminó con 18 tantos y nueve asistencias.





Maranta, al igual que Brooks, no tuvo su mejor inspiración encestadora en los momentos decisivos y acabó el partido con solo 5 canastas de 17 tiros de campo, mientras Memphis tuvo el 43 por ciento como equipo.



Ante los Raptors parecían tambalearse con 3 minutos para el final del tercer cuarto.





Nurse acababa de ser expulsado con su segunda técnica del partido y la base titular Kyle Lowry se había ido en la primera mitad con espasmos en la espalda.



Pero la partida de Nurse fue seguida por una racha de 5-27 cuando Toronto aumentó la defensa y recibió un fuerte respaldo de los reservas.





La racha extendió la ventaja de los Raptors a 100-113 con 7:48 minutos por jugarse y Memphis nunca volvió a amenazar realmente.





Memphis usó un sólido segundo cuarto para tomar una ventaja de 70-63 en el descanso. Los Grizzlies dispararon un 57% en general, mientras conectaban 19 de 36 desde un rango de 3 puntos.





Pero fue el dominio interior de Valanciunas contra su ex equipo lo que marcó gran parte de la ofensiva de los Grizzlies. Ya tenía el doble-doble de 18 puntos y 14 rebotes en el medio tiempo, el primer jugador en la historia de la franquicia en tener esa combinación de estadísticas en una mitad.





Cuando Memphis tomó la delantera a dos dígitos en el tercero, las cosas se pusieron difíciles entre los dos equipos. Primero, Nurse tomó su segunda técnica y fue expulsado, luego el escolta Grayson Allen fue llamado por una flagrante contra el ala-pívot canadiense Chris Boucher.





Todo esto permitió que Toronto se mantuviera cerca antes de que los Raptors se alejaran en el cuarto.

EFE