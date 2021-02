En La Mora II nuevamente están viviendo en la oscuridad

Quienes residen en la calle A de la urbanización La Mora II, ubicada en La Victoria, municipio Ribas, denunciaron que viven como en una "boca de lobo". Indicaron que el sistema de alumbrado público en el sitio es casi inexistente, lo que los mantiene a la expectativa de cualquier hecho que entorpezca su integridad.

Y es que según los afectados desde hace por lo menos dos meses se mantienen a oscuras y con el "Jesús en la Boca", ya que poco a poco los focos se han ido apagando y hasta el momento no saben la causa, puesto que fueron colocados hace menos de seis meses.

"Luego de muchas denuncias las autoridades de Corpoelec hicieron acto de presencia y colocaron los focos; las calles quedaron bonitas, se sentía la seguridad, pero posteriormente todos se fueron quemando o fundiendo y nuevamente quedamos en la penumbra. En la calle sólo dos focos son los que funcionan y no se dan abasto", mencionó América Fernández.

De acuerdo con lo expuesto por Fernández, Carol Briceño agregó: "Esto es realmente horrible lo que estamos viviendo, porque da miedo salir de noche o llegar y esperar que los portones eléctricos se abran, ya que quedamos a expensas de los amigos de lo ajeno, que andan cazando quien entra y sale, debemos recordar que es una zona residencial y eso es atractivo para ellos. La policía anteriormente pasaba, pero ahora brilla por su ausencia".

Por su parte, Carlos Martínez dijo: "Cuando se hizo el trabajo de iluminación todos agradecimos, pese a que tuvimos que cancelar algún porcentaje, sin embargo no nos importó porque estábamos por lo menos iluminados, pero ahora quedamos como quien dice a la buena de Dios, cuidándonos y al pendiente de tener todos los portones cerrados, los motorizados por las noches andan es pendiente".

Ahora bien, la ocasión también fue propicia para que los denunciantes hicieran del conocimiento público otra de las dificultades que los aqueja, la misma es la falta de culminación de trabajos en la zona, por parte de las cuadrillas de Corpoelec.

"Aquí no nos ponen los bombillos, no obstante han venido a podar árboles o mutilarlos para ser más específicos, para proteger las líneas de alta tensión, aunado a esto cuando terminan su ardua labor dejan todo regado en las vías públicas con la promesa de que vendrán a retirarlos y eso nunca pasa, ya van dos ocasiones donde dejan ramas, hojas y demás por las caminerías y uno no sabe ni por donde pasar. Es una falta de respeto lo que están haciendo porque si van a hacer un trabajo lo hacen bien o no lo hacen. Pero si son buenos para pedir colaboraciones de: gasolina, comida o lo que le puedan dar, cuando eso es su trabajo. Sin embargo, aportamos", aseveró Enrique Rivero.

En resumidas cuentas, los habitantes de esta parte de la ciudad de La Victoria, hacen un llamado a las autoridades de la empresa de electricidad del Estado, para que tome cartas en el asunto y traten de resolver estos inconvenientes. Al mismo tiempo exhortan a la municipalidad a darle su apoyo en gestionar estas labores y si es posible canalizar un abordaje de asfaltado que también necesitan.

"Sabemos que la Alcaldía es ajena a Corpoelec, pero necesitamos que desde su trinchera nos brinden ese apoyo y por lo menos nos ayuden a limpiar. Aunque ya no queda mucho porque la gente de otros sitios ha estado viniendo a buscar leña", puntualizó.

DANIEL MELLADO | elsiglo