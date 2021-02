"El baile es algo que vivo con intensidad y día a día estudio, analizo y mejoro buscando complacer al público, que al final es quien tiene la última palabra y es, quien aprueba con los aplausos mi trabajo" manifestó este ilustre venezolano, que a sus 78 años sigue bailando el joropo y enseñando a las nuevas generaciones.

El joropo es un símbolo emblema de nuestra identidad nacional, caracterizado por ser tan mestizado como nosotros mismos, eso lo encontramos en lo rítmico de la melodía y el acompañamiento de arpa y cuatro. Esta propuesta cultural no sólo es un estilo musical, también es baile y danza, y representa además una fiesta popular, es un baile alegre que divierte y reúne a sus participantes, en cada zona geográfica del territorio venezolano toma su propia esencia y desarrolla diferentes pasos y figuras en el baile, existiendo sin embargo modalidades básicas que los identifican.

En el país identificamos el joropo llanero, central y oriental. Igualmente, en la región de Guayana, centro-occidental y de los andes se encuentra en cada una un tipo de joropo con características específicas que identifican la región.

Cualquiera que sea la modalidad, el Joropo es nuestra música y baile tradicional más representativo, orgullo de nuestra patria.

INTEGRACIÓN DEL JOROPO CENTRAL CON LA ACADEMIA Y LA CREACIÓN DE LA CÁTEDRA JUAN SANABRIA EN ARAGUA



"Desde el espacio Warauna se viene trabajando arduamente en el rescate de la identidad nacional , con la intención de profundizar en los trabajos de investigación que ya se habían iniciado y que ha involucrado a varios cultores, y entre ellos al destacado bailador del Joropo y personaje Ilustre del país, el maestro Juan Sánchez, quien es invitado al Primer Encuentro de Diversidad Cultural realizado el 30 de julio del 2016, fecha en la que se bautizó la Cátedra de Joropo "Juan Sanabria, "y con la cual Sánchez, denominado por todos El Tacón de Oro, viene trabajando desde entonces ininterrumpidamente", afirmó Mayuli Jaime.



"Esa actividad se realizó en la EBNB Arturo Sarco Villena, y contó con la presencia de la Euroamerican Learning University a través de su rector, el doctor Luis Marín, quien canalizó un convenio con la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de Maracay, donde están integradas varias áreas, como Salud, Educación y Leyes; contando con el apoyo de la profesora Mayuli Jaimes, directora del Espacio Cultural Comunitario Warauna como ente orientador, y la profesora Elsa Ojeda, directora de la UENB Arturo Sarco Villena, para esa fecha y quien acogió la idea del trabajo con la valorización del joropo, cuya propuesta es promovida por Warauna, desde su proyecto didáctico para desarrollar en la institución actividades que profundizarán en las manifestaciones tradicionales con el propósito de que los niños bailen lo que se les enseña, con la intención de lograr que los mismos no sean influenciados por otros géneros musicales que desvirtúan las tradiciones venezolanas. En Aragua la parranda y el joropo son expresiones populares tanto en los sectores rurales o urbanos, por lo que es muy fácil encontrarse, integrarse o relacionarse", continúa diciendo Jaimes.

"Entre los primeros cultores representantes del joropo que se han dado cita en estos espacios, podemos mencionar, en el Arpa, Pedro Sanabria. Cantador, El Jilguero de Belén, bailadora, Liliana Breto, del estado Miranda el profesor Carlos Torrealba con los alumnos de la Escuela de Saberes del estado Miranda, todo esto ha permitido construir un piso suficientemente sólido para afianzar en el estudio, difusión y proyección del baile de este comprometido cultor, que se extendió a 12 instituciones del municipio y otras en los municipios Girardot y Zamora. Y para el mes de noviembre del año 2019 ya se había proyectado este trabajo hasta el estado Falcón", culminó expresando la profesora Mayuli Jaime.´

JUAN DE DIOS SÁNCHEZ UNA FIGURA EMBLEMÁTICA

DEL BAILE DEL JOROPO EN NUESTRO PAIS



Don Juan, es un culto caballero, risueño, gentil, todo un galán trajeado con su hermoso Liqui liqui y su sombrero pelo e guama, ya lo imaginamos en su juventud utilizando su esbelta y erguida figura de aproximadamente 1,90, y su carácter afable para enamorar a las damas de aquella época, y nos atrevemos a decir que las de ahora también, porque aún se aprecia en su rostro esa picardía y sus ojos atentos llenos de mucho brillo, cuando tiene a una dama cerca de él.



Sostuvimos con el Maestro una amena conversación, que nos dejó un grato sabor de lo que es la Identidad y Pertenencia de nuestro amado país, y esos momentos se me hicieron cortos, pues quería indagar en él de su vida en esos mundo de Dios, pero el tiempo no fue mi cómplice por sus apretados compromisos, así que fuimos directo a lo que había ido, como era saber quién era este guapo señor encantador de serpientes.

QUIÉN ES ESTE ILUSTRE CULTOR ARAGÜEÑO



Nació el 8 de marzo de 1943 en el paso del Río Coche, Pie de Cerro vía La Victoria en el estado Aragua. Su madre, doña María Eva Sánchez, fue bailadora y esposa de Juan Sanabria, arpista de esos tiempos, por lo que el maestro Juan Sánchez estuvo muy cerca del Joropo desde muy temprana edad, es hermano del profesor Pedro Sanabria, quien también ejecuta este instrumento como su padre y con quien comparte muchas experiencias como bailador. Sánchez también se inició con el arpa, pero no continuó sus estudios, "como no voy a ser el mejor en la ejecución del instrumento", expresó don Juan con una sonrisa, no profundizó en la ejecución del arpa y se dedicó a lo que fue su pasión, es y será siempre "el baile de joropo".



A la edad de 10 años, saliendo de 6to grado se traslada a La Victoria para continuar sus estudios, dando sus primeros pasos como ciclista infantil, integrante del Club Ditacho en Cagua, donde participó hasta los 16 años, a esa edad ingresa a la Aviación Militar obteniendo el grado de Sargento 2do, de ese experiencia recuerda "los momentos del Porteñazo", hecho histórico sobre el cual no exterioriza detalles.



Cuando se retira de la Aviación tiene 19 años y empieza a trabajar como electricista en una fábrica de vidrios, luego se traslada a la población de Anaco, estado Anzoátegui, como transportista con una propuesta que le hicieran en la empresa. Tuvo un buen sueldo que le permitió vivir bien y atender a su familia.



Cuenta "que en Los Claveles en La Victoria, lugar más famoso de la época de los 60 empezó a bailar joropo, tenía apenas 12 años, y en el año 1985 recibió orientación del poeta Tomás Torres Molina, para mejorar su baile a quien le está muy agradecido".



Recorrer el país como transportista le permitió ver el joropo en todo su esplendor, en oriente, en el llano y complementar su estilo con lo mejor de cada momento vivido.



"El baile es algo que vivo con intensidad y día a día estudio, analizo y mejoro buscando complacer al público que al final es quien tiene la última palabra y es quien aprueba con los aplausos", afirmó este gran hombre de la Cultura popular venezolana.



Toda esa experiencia le ha permitido a este insigne creador, establecer unos pasos para bailar el Joropo Aragüeño a los cuales se refiere así:



1.- Caballerosidad, elegancia y respeto para sacar a bailar a la pareja.

2.- Posición inicial, ya en la pista o escenario.

3.- Paseo para recorrer y presentarse en la pista de baile o escenario.

4.- Valseo complementa el paseo y junto al paseo se combina según vaya sonando la música.

5.- Repique de zapateo para demostrar el joropo, llama la atención el público y se va combinando con la música.

6.- Escobilleo propio del joropo.

7.- Zapateo corrido de acuerdo a la música que usted está bailando, lo ejecuta el bailador cuando "el arpa lo llama" para demostrar su destreza y dominio del baile.



El maestro Juan Sánchez compartió con varias bailadoras, y no es tan fácil tener registros físicos, pero una a la que recuerda con mucho cariño es a Carmen Navas con quien bailara en La Victoria. Actualmente, su pareja de baile es la profesora Mayuli Jaime.





EL TACÓN DE ORO DE VENEZUELA



El 17 de octubre de 1979 en el Círculo Militar de Caracas, en El Paraíso se realizó el Festival Nacional de Música Central "Tacón de Oro", organizado por Tomás Torres Molina, Antonio Alarcón y Ezequiel García, "El Amarillo", quienes fueron los jueces. Los invitados para cantar fueron: Pancho Prim acompañado en el arpa por Juan Martínez, y Silvino Armas acompañado en el arpa por Nicomedes Rondón. Este festival tuvo única edición y Juan se hizo el acreedor de ese importante galardón, el mismo fue catalogado de corte nacional porque hubo una participación de varios lugares de la geografía venezolana.



Este galardón lo obtuvo a la edad de 37 años. Actualmente este aplomado y gran señor, don Juan Sánchez, tiene 78 años y sigue haciendo honor a su nombre como el Tacón de Oro de Venezuela.

¡Enhorabuena Maestro!... un artista orgullo de nuestra identidad venezolana y testimonio viviente del hacer del baile del joropo.



YDELISA RINCÓN GONZÁLEZ

