Bayern empieza ante el Al-Ahly y egipcio la búsqueda del sextete

El Bayern Múnich comenzará este lunes su recorrido en el Mundial de Clubes en una semifinal contra el Al-Ahly egipcio y la mira puesta en la posibilidad de conquistar el título en Doha que lo llevaría a igualar el sextete del Barcelona en 2009.



"Queremos enfrentar la semifinal con plena motivación. Le meta es coronar una gran temporada con un sexto título", dijo el entrenador del Bayern, Hansi Flick, en la conferencia de prensa en Doha.



La llegada del Bayern a Katar fue accidentada debido a un retraso de 7 horas en Berlín donde no recibieron un permiso especial para despegar después de media noche y tuvieron que esperar a la mañana del sábado.



Sin embargo, según Flick, eso ya es cosa del pasado y ahora se trata de preparar de la mejor manera posible el duelo de mañana.





"Es una gran oportunidad, podemos lograr algo histórico", dijo, por su parte, el centrocampista Joshua Kimmich.





El Bayern viajó a Doha con 22 jugadores, con las ausencias notables de León Goretzka y Javi Martínez que han estado en cuarentena por positivo de coronavirus.





Sin embargo, no está descartado que los dos jugadores, si el Bayern pasa a la final, se incorporen posteriormente al equipo.





En los dos partidos en los que ha tenido que prescindir de Goretzka Flick ha optado por dos variantes diferentes. En el duelo contra el Hoffenheim, que se saldó con una victoria por 4-1, jugó con Marc Roca formando doble pivote con Joshua Kimmich.





Sin embargo, apostó por una variante más ofensiva dejando a Kimmich solo en el centro del campo defensivo y apostando por Leroy Sané como segundo media punta.





Esa variante le permitió a Flick poner a jugar al tiempo a los tres extremos que luchan por un puesto en la formación titular -Sané. Kingsley Coman y Serge Gnabry- aunque sacrificando estabilidad en el centro del campo.





Otra posición en la que puede haber cierta duda es la de lateral izquierdo donde Flick viene alternando a Alphonse Davies y a Lucas Hernández.





El favoritismo del Bayern en la semifinal es claro y el Al Ahly no lo sabe sino que procura sacarle a ello el aspecto positivo.





"No tenemos presión. Vamos a divertirnos. No tenemos nada que perder y sí mucho que ganar", dijo el entrenador del campeón africano, Pitso Mosiname. "En fútbol a veces ocurren cosas enigmáticas", agregó sonriendo, de cara a una posible sorpresa.





Según Mosiname aunque será un partido "muy difícil" su equipo puede pasar después de haber llegado a esta instancia. "Queremos seguir nuestro viaje", dijo.

EFE