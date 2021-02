Marianne Faithfull anuncia disco en colaboraciones de Nick Cave y Brian Eno

Marianne Faithfull, quien continúa recuperándose de los efectos de superar la covid-19, publicará el 30 de abril un disco titulado "She Walks In Beauty" que, con música del compositor y multiinstrumentista Warren Ellis, incluirá además colaboraciones de artistas tan reputados como Nick Cave y Brian Eno.

Será, en palabras de su discográfica BMG, uno de los trabajos "más singulares y carismáticos" de su carrera, con el que cumple "uno de sus grandes deseos: grabar un álbum de poesía musicado", un sueño cimentado sobre su pasión por los poetas románticos ingleses como Shelley, Keats, Byron, Wordsworth, Tensión y Thomas Hood.

Una parte se grabó en Londres, en casa de Faithfull (Hempstead, 1946), justo antes del confinamiento, con el productor de PJ Harvey, Head, el cual envió las grabaciones de voz a Ellis, quien añadió la música en su estudio de París.

Miembro de Nick Cave And The Bad Sedes y Brindaran, este compositor australiano se ha convertido en un colaborador habitual de la artista inglesa desde 2005 y además ha destacado por poner banda sonora a títulos cinematográficos como "El asesinato de Jesse James por el cobarde James Ford" (2007).

"No pensé en ellas como si fueran canciones; no fue algo que encajara en melodías o estribillos. Me tomé grandes libertades. No se trataba de crear algo que siguiera los textos, era libre en ese aspecto. Lo importante era que no se interpusieran entre ellos", ha dicho en declaraciones recogidas por BMG.

Así trabajó "She Walks in Beauty", como "una especie de 'musique concrete', incorporando sonidos de la calle con pinceladas de instrumentalización y manipulaciones acústicas". Tras presentárselo a su amigo y compañero de banda Nick Cave, este decidió contribuir tocando el piano en muchas de las canciones.

Además, el célebre productor y también compositor Brian Eno creó varias texturas para temas como "La Belle Dame Sans Merci" o "The Bridge of Sighs", mientras que el músico francés Vincent Ségal, otro de los colaboradores del disco, añadió sus partes de violonchelo.

"She Walks in Beauty" se lanzará con la portada y el arte del disco creado por el artista británico y amigo de toda la vida de Faithfull, Colin Self, y con los textos completos de los poemas comentados incluidos.

Cantante, compositora, escritora y actriz, se ha convertido desde sus inicios en los años 60 con el tema "As Tears Go By" y el álbum "Marianne Faithfull" (1965) en una de las artistas femeninas más reputadas de la historia de la música, con una biografía además muy intensa en la que destaca su capacidad para superar la anorexia y la adicción a la heroína.

Entre sus trabajos más destacados se encuentra "Broken English" (1979), con el que tras un largo parón volvió a una actividad discográfica que, hasta la fecha, se extiende hasta "Negativa Capability", publicado en 2018.

EFE