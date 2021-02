Guiadó dice estar dispuesto a canalizar recursos para vacunas anticovid

El opositor Juan Guaidó dijo este miércoles que está dispuesto a buscar recursos para que Venezuela ingrese en el Mecanismo COVAX de vacunación contra la covid-19, pero indicó que su implementación depende de que el Gobierno de Nicolás Maduro acepte el esquema de la Organización Panamericana de Salud (OPS).

Foto: Referencial

Estamos dispuestos «a pagar por el Mecanismo Covax, a canalizar esos recursos», dijo Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por varios países en los que Venezuela tiene bienes que son adjudicados a su gestión ante el cuestionado mandato de Maduro.



«Los recursos están protegidos (…) hay que hacer muchas licencias, por ejemplo en el caso de los Estados Unidos, para que se permita la canalización de esos recursos para su correcta utilización en pro de la emergencia humanitaria compleja», insistió Guaidó.



El pasado 20 de enero, los abogados de la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) nombrada por Maduro denunciaron que el equipo de Guaidó impedía el acceso a fondos depositados en Londres que permitirían participar en el Mecanismo Covax.



Sin embargo, Guaidó aseguró hoy que el ingreso a Covax no sólo depende del dinero sino de que el Gobierno de Maduro acepte el «esquema de implementación» propuesto por la OPS, con la que Venezuela tiene una deuda que no precisó, pero de la que también se dijo dispuesto a buscar los recursos para pagar.



Asimismo, señaló que el Ejecutivo venezolano incumplió un acuerdo con la OPS con respecto a pruebas PCR y que por ello el organismo tiene reservas que no se han usado.



Según Guaidó, a la OPS le preocupa «la ejecución» del Gobierno con respecto a las vacunas y que el tema no «tenga vinculación política».



«Es que si estamos dispuestos y el régimen no, no se puede transferir los fondos porque quedarían en el aire», indicó.

EFE