Disidencias de las FARC Liberan a un militar secuestrado en el Catatumbo

Disidentes de las FARC entregaron un soldado colombiano a una comisión humanitaria tras su secuestro el pasado 4 de enero en la convulsa región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, informaron este miércoles las autoridades.

Loading...

Foto: Referencial

La Defensoría del Pueblo señaló que, gracias a las gestiones humanitarias realizadas en conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los disidentes del Frente 33 de las antiguas FARC dejaron en libertad al soldado Ever Andrey Castro.



«El uniformado está siendo valorado para establecer sus condiciones de salud», agregó ese organismo en un escueto mensaje publicado en sus redes sociales.



En las fotos publicadas por la Defensoría, que no precisó el municipio donde recibió al soldado ni dio más detalles del caso, se ve a los disidentes fuertemente armados y vestidos con prendas militares.



El Gobierno colombiano y la antigua guerrilla de las FARC, ahora convertida en partido político, firmaron un acuerdo de paz en 2016 después de años de negociaciones en La Habana, aunque algunos combatientes no se adhirieron a lo pactado y continuaron delinquiendo bajo el nombre FARC.



En el Catatumbo, al igual que en otras áreas convulsas como los departamentos del Cauca o el Chocó, la paz nunca se materializó porque antes de que se secara la tinta del acuerdo otros grupos armados ya estaban en disputas territoriales.



En esta región, una de las más pobres y olvidadas de Colombia y que queda ubicada en el departamento de Norte de Santander, hacen parte los municipios de Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú.



Además de las disidencias, allí tienen presencia la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN); un reducto del Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal, y otros grupos armados que se enfrentan por el control territorial de la zona.



En la región, que abarca 10.089 kilómetros cuadrados, en su mayoría selváticos, los grupos armados se enfrentan por los territorios cedidos por las desmovilizadas FARC, que buscan quedarse con todos los eslabones del narcotráfico que van desde los cultivos de coca hasta la exportación de la cocaína.

SOLDADOS SECUESTRADOS

En la víspera de la liberación del uniformado, las autoridades informaron que otros dos soldados que realizaban labores de registro y control en una zona rural del Catatumbo fueron secuestrados por disidencias de las FARC.



Según la Brigada 30 del Ejército, los dos militares fueron secuestrados en el caserío Guamalito, que hace parte del municipio de El Carmen.



Los soldados fueron identificados como Jesús Alberto Segovia Muñoz y Yonny Andrés Ospino Castillo, detalló el miércoles la Brigada 30 a Efe.



Igualmente, el fin de semana pasado dos personas, una con ciudadanía colombo-italiana y otra colombo-canadiense, fueron secuestradas por un grupo armado en el municipio colombiano de Páez, al otro lado del país, en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

EFE